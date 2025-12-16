Продолжается голосование за событие года в промышленности Татарстана

Изображение: Telegram-канал Минпромторга РТ

Продолжается голосование по определению главного промышленного достижения Республики Татарстан за завершающийся 2025 год. Его запустили Министерство промышленности и торговли РТ и информационное агентство «Татар-информ».

С 15 по 21 декабря подписчики Telegram-канала Минпромторга РТ выбирают десять главных событий промышленной жизни республики из двадцати, предварительно отобранных ведомством.

Это, в частности, первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями, начало производства «Татнефтью» кормовой добавки для сельского хозяйства из природного газа, передача судостроительным заводом имени Горького «Флоту РТ» двух судов на подводных крыльях «Метеор-2020» и так далее.

После этого десять прошедших в финал событий окажутся вынесены на итоговое голосование, которое пройдет на сайте «Татар-информа». Оно начнется 23 декабря в 8.00 и завершится 25 декабря в 18.00. Победитель станет известен 26 декабря.