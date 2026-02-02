«Продолжаем откапывать город из плена»: как Казань справляется с последствиями снегопадов

Последствия мощных снегопадов стали главной темой делового понедельника в мэрии Казани. Городские службы работают в усиленном режиме, однако из-за аномальных осадков снежные завалы по-прежнему остаются серьезным вызовом. Как Казань переживает снежную стихию и на чем власти сосредоточат усилия в ближайшие дни – в материале «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В январе в Казани вывезли снега больше, чем за пять месяцев прошлой зимы

За пять дней непрерывных снегопадов в Казани выпало около 70% месячной нормы осадков. Как сообщил на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин, по количеству снега эта зима уже стала рекордной за последние годы.

«Только за январь мы вывезли 474 тыс. тонн снега. Это в два раза больше, чем прошлой зимой. Это чтобы понимать, какая работа свалилась, так сказать, с неба, но она еще не завершена», – заявил Метшин.

По его словам, на 2 февраля в Казани выпало осадков на 10% больше, чем в 2024 году, когда был достигнут рекорд.

Ильсур Метшин сообщил, что по количеству снега эта зима уже стала рекордной за последние годы Фото: kzn.ru

В связи с этим введенный в пятницу план «Буран» продлили еще на два дня – до среды. По словам мэра, во вторник образовательные учреждения города продолжат работать в дистанционном режиме, а решение по формату обучения на среду примут дополнительно. В детских садах сохранятся дежурные группы для родителей, которые не могут остаться с детьми дома.

«Необходимо все силы сосредоточить на том, чтобы привести город в порядок»

Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, ситуацию осложнил характер осадков: снег шел залпово, а не равномерно в течение месяца, поэтому нагрузка на коммунальные службы оказалась значительно выше.

«За такой короткий промежуток времени только на дорогах первой категории легло более 1,1 миллиона тонн снега, и мы вывезли только половину. То есть работы предстоит еще очень много, и нам необходимо все силы сосредоточить на том, чтобы привести город в порядок», – заявил Куляжев.

Игорь Куляжев отметил, что ситуацию осложнил характер осадков: снег шел залпово, а не равномерно в течение месяца Фото: kzn.ru

Он добавил, что снегоплавильные пункты сейчас работают с перегрузкой – на них поступает в полтора-два раза больше снега, чем предусмотрено проектной мощностью. Дополнительно для складирования задействованы 17 временных площадок в разных районах города.

Власти города призывают пересаживаться на общественный транспорт

Особое внимание Куляжев уделил машинам, припаркованным на обочинах дорог, которые мешают работе техники и качественной расчистке дорог.

«В помощь нашим службам центром городской трансформации был разработан чат-бот. Только за январь мы отправили более 7,5 тыс. уведомлений автолюбителям, чтобы они убрали свои машины, которые мешают уборке снега», – добавил замруководителя исполкома.

Общественный транспорт работает в усиленном режиме. Транспортного коллапса нет, город движется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом автовладельцы не всегда реагируют на предупреждения коммунальных служб, из-за чего приходится привлекать ГИБДД и эвакуировать мешающие уборке машины. Только за прошедшие выходные на спецстоянки отправили около 200 автомобилей.

В завершение Куляжев призвал жителей по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы не усугублять дорожные заторы и дать спецтехнике быстрее очищать улицы.

В усиленном режиме работает и общественный транспорт. В казанском метро уже запустили дополнительный поезд, еще один находится в резерве и при необходимости готов выйти на линию.

«В целом у нас нет транспортного коллапса, город движется. Много работы и, соответственно, пожеланий и жалоб по дворам», – прокомментировал Метшин.

К уборке дворов после обильного снегопада привлекли почти 1,4 тыс. дворников и 225 единиц спецтехники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жители вооружились предоставленными им лопатами, дружно чистили тротуары, парковочные места»

Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что к уборке дворов после обильного снегопада привлекли почти 1,4 тыс. дворников и 225 единиц спецтехники.

«На сегодняшний день в той или иной степени соответствуют нормативам содержания все 4176 дворов крупных УК. Мы пока не говорим о стопроцентном соответствии, но в целом расчищены входные группы, пробиты пешеходные дорожки, открыт доступ жильцам и мусоровозам к контейнерным площадкам, в целом обеспечена возможность движения автомобилей по дворам», – заявил Гиниятуллин.

Он также поблагодарил неравнодушных жителей, вышедших на помощь дворникам. «Жители вооружились предоставленными им лопатами, дружно чистили тротуары, парковочные места. Большое спасибо им за поддержку», – сказал Гиниятуллин.

Искандер Гиниятуллин поблагодарил неравнодушных жителей, вышедших на помощь дворникам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комментируя ситуацию, Ильсур Метшин подчеркнул, что неделя также обещает быть снежной, и напомнил: основная проблема из-за скопившихся масс снега сейчас сосредоточена именно во дворах.

«Поэтому продолжаем откапывать город из снежного плена. На сегодняшний день это основная задача. Вся команда, сидящая в зале, – сейчас основная проблема у нас во дворах», – заключил мэр.