«Продолжаем дело Мусы Джалиля»: в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Поэт и Музыка»

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся второй гала-концерт музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и Музыка» имени Мусы Джалиля. На сцене прозвучали стихи классика татарской литературы и песни на его тексты в исполнении юных чтецов и музыкантов Татарстана. Выступили на вечере и представители других регионов России.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Арт-линия»

Почетной гостьей мероприятия стала дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова. Художественный руководитель фестиваля — внучка поэта Татьяна Малышева-Джалиль рассказала «Татар-информу», что событие дает возможность одаренным детям, играющим на различных музыкальных инструментах и занимающихся декламацией, выступить на концертных площадках Татарстана и тем самым улучшить свое профессиональное мастерство.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Арт-линия»

«Молодое поколение мало обращается к поэзии и к классической музыке. Основная задача — это, конечно, помочь талантливым детям, у которых тяга и стремление заниматься академической музыкой. Помочь им выступить на больших сценах страны и дать возможность прикоснуться к настоящим музыкальным инструментам», — пояснила собеседница агентства.

Внучка Мусы Джалиля отметила, что организаторы постарались передать смысл произведений поэта-героя через музыкально-инструментальное сопровождение. По ее словам, такой способ помогает донести до слушателей память о Великой Отечественной войне и доблести советских солдат, а также натолкнуть на мысли о человеке, который всю жизнь посвятил служению народу.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Арт-линия»

«Мой дедушка очень любил классическую музыку. Он вдохновитель Татарской оперной студии (существовала при Московской консерватории с 1934 по 1938 год — прим. Т-и) и являлся одним из ее основателей. Его целью было принести в Татарстан мировые шедевры. Он первым перевел на татарский язык либретто оперы [Моцарта] „Свадьба Фигаро“, чтобы весь татарский народ услышал, какой бывает опера, на родном языке. Таким образом мы продолжаем его дело, так получилось, что всем потомкам передался его музыкальный дар», — добавила Малышева-Джалиль.



Сам фестиваль стартовал 27 декабря прошлого года. В январе и феврале прошли отборочные концерты в Москве, Бугульме, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах, по результатам которых удалось отобрать около 50 лауреатов. В их числе — учащиеся музыкальных школ и колледжей, ансамбли народных инструментов, духовой оркестр и другие.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Арт-линия»

Стихи Мусы Джалиля о трагических событиях войны, о его думах и о любви к родной земле на татарском и в переводе на русский в сочетании с инструментальной музыкой (прозвучали фортепиано, скрипка, гобой, аккордеон и другие инструменты) произвели впечатление на слушателей. Выступления сопровождались аплодисментами.



На сцене также прозвучали произведения композиторов Сергея Рахманинова, Назиба Жиганова, Александра Ключарева и ряда других. Концерт прошел в эмоционально приподнятой атмосфере, все его участники награждены сертификатами и памятными подарками.

В нынешних условиях важно доносить через творчество, в том числе и до подрастающего поколения, подвиги героев, благодаря которым современный мир живет под мирным небом, поделился со сцены своим пониманием ситуации заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. По его словам, фестиваль проводится для распространения наследия великого татарского поэта в детской и молодежной среде.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Арт-линия»

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева в свою очередь подчеркнула, что фестиваль

дает возможность соотнести музыкальную классику и творчество поэта благодаря детям, которые в столь юном возрасте увлечены высоким искусством и готовы совершенствовать свои умения.

Завершающим номером концерта стало чтение стихотворения Мусы Джалиля «О героизме» заслуженной артисткой РТ Илюсой Хузиной в сопровождении игры на фортепиано Татьяны Малышевой-Джалиль. Партию скрипки исполнила правнучка поэта Елизавета Малышева-Джалиль.