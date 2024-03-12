«Продлить Гарипова было общим решением клуба»: гендиректор «Нефтехимика» об итогах сезона

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвел главные итоги сезона Фото: hcnh.ru

Об итогах сезона для «Нефтехимика»

В целом мы не удовлетворены результатом, с которым завершили этот сезон. Нам не удалось выполнить важную задачу – выйти в плей-офф. Сейчас наша работа нацелена на то, чтобы сделать правильные выводы из ошибок, которые мы допустили в течение года, и проанализировать все таким образом, чтобы следующий сезон для нас был более успешен.

Несмотря на негативный осадок от невыхода в плей-офф, отмечу несколько позитивных моментов. По сути, нам не хватило всего три очка, чтобы быть на восьмом месте. И мы могли бы добиться этого результата, если бы, во-первых, провели начало сезона более уверенно. А во-вторых, если бы более удачно завершили ничейные матчи. Удивительно, но в этом сезоне из 68 матчей мы завершили 22 игры вничью, то есть не проиграли в основное время. В дальнейшем, играя овертаймы, серии буллитов, мы далеко не всегда выходили победителями. В этом аспекте нам, конечно, есть над чем работать.

Из позитивных вещей еще скажу, что по итогам регулярного чемпионата мы расположились на девятом месте по игре в большинстве. Это хороший показатель, который отображает мастерство, наработки нашей команды. Но, к сожалению, мы всего лишь 21-е в лиге по игре в меньшинстве. Подобная статистика действительно заставляет задуматься и дает понимание, в какой области надо работать над ошибками.

Любой результат имеет свои причины и следствия, поэтому сейчас мы пока не готовы углубляться в какой-то детальный анализ нашей игры. Подробный отчет мы предоставим на большой пресс-конференции 14 марта, которую проведем совместно с тренерами «Нефтехимика» и «Реактора».

«Хоккеисты «Реактора» большие молодцы в том плане, что успешно завершили последние игры регулярного чемпионата, вышли в плей-ин» Фото: hcnh.ru

О выходе «Реактора» в плей-ин МХЛ и интересе клубов КХЛ к молодым дарованиям нижнекамской команды

Хоккеисты «Реактора» большие молодцы в том плане, что успешно завершили последние игры регулярного чемпионата, вышли в плей-ин. Да, 28 февраля во время первой игры серии со «Стальными Лисами» мы организовали в Нижнекамске ребятам хорошую поддержку на трибунах. Провели личную встречу с командой. Сказали хоккеистам «Реактора» от руководства клуба теплые слова поддержки. Также мы отправили в Магнитогорск целый автобус с фанатами, чтобы ребята, находясь вдали от Нижнекамска, не оставались без поддержки.

Из года в год к молодым игрокам «Нефтехимика» есть большой спрос у клубов КХЛ. Например, в декабре прошлого года со мной связывался генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин с предложением обмена Рауля Якупова в казанский клуб. Однако в этот момент мы сами были в борьбе за плей-офф, поэтому не могли отпустить нападающего в другую команду. К слову, за него нам «Ак Барс» предлагал другого игрока.

Рауль в минувшем регулярном чемпионате заявлялся более чем на половину игр «Нефтехимика», прилично помог «Реактору» в концовке сезона. Он мастеровитый, техничный игрок, поэтому им мы не могли рисковать в разгар регулярного чемпионата.

О планах «Нефтехимика» на весну

Традиционно третий год подряд по окончании сезона мы даем хоккеистам «Нефтехимика» немного отдохнуть. Потом, как команда возвращается в общее расположение, мы начинаем цикл плановых тренировок. Кроме того, в начале весны мы активно начинаем организовывать встречи игроков с нашими командами ДЮСШ и ЮХЛ. С мастер-классами наши игроки поедут в Заинск, Чистополь, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск и Агрыз. Также мы уже запланировали специальные товарищеские матчи в Набережных Челнах, Елабуге и Ижевске.

«Мы не удовлетворены результатом, с которым завершили этот сезон. Нам не удалось выполнить важную задачу – выйти в плей-офф» Фото: hcnh.ru

Это сделано не только для того, чтобы игроки после завершения чемпионата находились в тонусе, но и для того, чтобы хоккей в принципе популяризировался. Точные даты, место и время проведения этих товарищеских матчей мы скажем чуть позже.

О провальном старте регулярного чемпионата

На мой взгляд, здесь причина очевидная – мы очень много пропустили в матчах сентября. Да, забили много, но пропустили еще больше. Я не буду персонально выделять кого-то из клуба, говорить о чьих-то конкретных ошибках. Вся команда побеждает в матчах, вся команда терпит поражения: и тренерский штаб, и игроки, и генеральный директор, и сервисмены. Тут крайних нет, все в клубе делают одно большое общее дело.

О тесном взаимодействии «Нефтехимика» и «Ижстали»

Стратегия развития «Нефтехимика» и «Ижстали» строится на долгосрочных отношениях. Как мы увидели, в этом сезоне у молодых игроков ижевской команды появилась возможность проявить себя в команде КХЛ. Кто-то им воспользовался сполна и закрепился в основе «Нефтехимика», у кого-то по-настоящему проявить себя не получилось. Мы продолжим в дальнейшем плотно работать с «Ижсталью», выстраивать наши теплые отношения и, конечно, будем помогать друг другу добиваться достойных результатов в чемпионатах. В этом сезоне «Нефтехимик» командировал более десяти хоккеистов в «Ижсталь» с целью их развития и получения постоянной игровой практики.

Отмечу, что у нас в списке уже есть претенденты из «Ижстали», которых мы пригласим на предстоящие сборы. Но, как я уже сказал, у нас будет одна игра в Ижевске, по результатам которой мы также сделаем определенные выводы, кого дополнительно взять из команды. Я пока не буду вам называть конкретных фамилий. Мы наблюдаем за многими игроками, сравниваем их с действующими хоккеистами «Нефтехимика» и принимаем дальнейшие решения, касающиеся состава клуба. Очень радует, что в «Ижстали» здорово развиваются выпускники хоккейной нижнекамской школы, воспитанники «Реактора».

«Реабилитация после травмы проходит успешно. Наиль уже приступил к самостоятельным тренировкам» Фото: hcnh.ru

О реабилитации Наиля Якупова после тяжелой травмы

Точные сведения о его возвращении в строй я вам назвать пока не могу. Единственное, что могу сказать, – его реабилитация после травмы проходит успешно. Он уже приступил к самостоятельным тренировкам. Мы надеемся, что когда он завершит реабилитацию, то сможет присоединиться к тренировкам команды.

Об уместности сопоставления судьбы Якупова с судьбой в команде Гарипова

Я считаю, что это сравнение не совсем корректное. Травмы возможны у любого спортсмена и в любом возрасте. Нельзя спланировать или спрогнозировать повреждение у того или иного хоккеиста. Травмы были, есть и всегда будут у игроков, таков наш, к сожалению, спорт.

Продление контракта с Эмилем Гариповым было общим решением клуба. Мы руководствовались тем, что в прошлом сезоне Эмиль провел за «Нефтехимик» семь матчей, из которых в шести он вышел победителем. Он показал очень высокий уровень игры, поэтому ни у кого не было сомнений, что он поможет команде и в этом году.

К сожалению, мы никак не могли спрогнозировать повторную травму Эмиля Гарипова. Это, знаете, все равно что предугадывать, получит ли травму человек, который переходит дорогу. Мы же понятия не имеем, что с ним произойдет дальше. Давайте не будем искать крайних, виноватых в том, кто подписал Гарипова, чье это было решение. Это объективная данность. Любой человек в любом возрасте может получить травму. Ни один игрок в истории хоккея не провел свою карьеру без нарушений состояния здоровья. Мы с вами имеем дело с очень травматичным видом спорта.

«Мы руководствовались тем, что в прошлом сезоне Эмиль провел за «Нефтехимик» семь матчей, из которых в шести он вышел победителем» Фото: hcnh.ru

О стратегии развития «Нефтехимика» под руководством Олега Леонтьева до 2027 года

Вся наша стратегия в команде опять же завязана на долгосрочных отношениях. Мы продлеваем соглашения на несколько сезонов с «Ижсталью», тренерским штабом «Нефтехимика» и хоккеистами. Если вы обратили внимание, то по ходу еще прошлого сезона мы переподписывали контракты с некоторыми игроками на долгий срок, чтобы сформировать костяк команды. В своей стратегии мы вновь придерживаемся акцента на зрелищный яркий атакующий хоккей, в котором большую роль будут играть молодые игроки. Для повышения результатов команды мы будем делать точечные усиления в своей трансферной кампании.

О сожалении об обмене нападающих Нугманова и Чивилева в СКА на вратаря Николаева

Скажу, что неправильно судить об этом задним числом. Делать выводы стоит тогда, когда это решение принимается. Так получилось, что неудачный старт сезона заставил нас искать выход из ситуации. Нам было нужно усиление вратарской линии. К сожалению, условия обмена были таковы, что мы не имели возможности выбора. Нам нужен был однозначно хороший вратарь. Поэтому мы и пошли на те условия, которые диктовал СКА. За наших парней в Санкт-Петербурге мы рады. Здорово, что у Амира получается все в новой команде. Андрей хоть и провел не так много матчей за СКА, но у него точно все впереди еще, он может легко вырасти в большого хоккеиста. Мы за них в Нижнекамске будем всегда радоваться, как за родных, потому что они воспитанники местного хоккея.

«Для повышения результатов команды мы будем делать точечные усиления в своей трансферной кампании» Фото: hcnh.ru

О хоккеистах, у которых истекает контракт в апреле 2024 года

Мы сейчас проводим работу по трансферам на предстоящее межсезонье. Занимаемся контрактами всех вратарей, защитников, нападающих, у которых они истекают в этом году. Пока я не даю никаких комментариев, касающихся продлений/расторжений соглашений с тем или другим хоккеистом. Мы сейчас будем с тренерским штабом принимать решения в комплексе, кого оставить в команде, а с кем нам надо будет необходимо расстаться. Мы находимся на данный момент в стадии принятий решений, это большая сложная работа.

О расторжении контракта с нападающим Жаном-Себастьеном Ди

С Жаном ситуация простая. В контрактах КХЛ есть пункт, который позволяет легионерам в течение семи дней после последней игры в чемпионате, покинуть клуб. Поэтому для того, чтобы выполнить свои обязательства по контракту для того, чтобы он смог присоединиться к своей семье, мы с ним формально расторгли соглашение. Но мы с Жаном и его агентом провели уже первые переговоры, и могу сказать, что мы рассматриваем варианты, при которых он на следующий сезон вновь станет игроком «Нефтехимика». Сейчас нам необходимо договориться по всем условиям.