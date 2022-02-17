«Продлить действие программы»: Минниханов предложил сохранить льготную ипотеку для всех

Ряд ключевых инициатив, необходимых для развития строительной отрасти России, озвучил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минстроя РФ в Москве. В числе прочего он предложил проложить действие программы льготной ипотеки, вернуть в ведение муниципалитетов управление жилым фондом и многое другое.

«У нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год»

На итоговой коллегии Минстроя России Рустам Минниханов выступал в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Эту должность он занимает по поручению главы российского государства Владимира Путина.

Выступая на коллегии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в прошлом году в стране было построено 92,6 млн квадратных метров жилья – это самый высокий показатель за всю историю страны, включая советский период.

«Более того, я могу сказать, что этот показатель был достигнут в сложный кризисный период. Я – человек, который 35 лет проработал в стройке, и помню все кризисы на своей шкуре, – никогда еще такого не было, чтобы мы в кризис не падали, а, наоборот, росли. Каждый экономический кризис строительная отрасль падала. Первые два года, когда, несмотря ни на омикрон, ни на инфляцию мировую, мы не падаем, а стабильно растем», – заявил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: «В прошлом году в стране было построено 92,6 млн квадратных метров жилья – это самый высокий показатель за всю историю страны, включая советский период» Фото: tatarstan.ru

Он сообщил, что в прошлом году улучшили жилищные условия 4,2 млн семей или 10 млн человек. «Для понимания – это сопоставимо с размером некоторых европейских стран», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, большой вклад в эти результаты внесла системная работа руководителей регионов. Так, был проведен анализ динамики роста ввода жилья и ввода на душу населения за последние три года в каждом регионе. «У нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год», – заметил Хуснуллин.

Он выделил десятку регионов-лидеров, в числе которых назвал Татарстан. «Все, за что взялись ребята, все строят с опережением», – добавил заместитель Премьер-министра России.

Хуснуллин подчеркнул, что «в жилье прирастают не только богатые регионы». Вопрос – в системной работе, которую показывают и регионы с небольшими бюджетами.

«Ключевой посыл стратегии - строительство жилья должно быть столпом»

Вице-премьер напомнил, что в соответствии с задачей, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, стройотрасль должна выйти на ввод в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья в год.

«За предстоящие 10 лет мы должны построить 1 млрд квадратных метров жилья, то есть каждый пятый квадратный метр в нашей стране должен быть новым», – пояснил Хуснуллин.

Для этого была разработана стратегия развития строительного комплекса.

«Ключевой посыл стратегии – строительство жилья должно быть столпом, основой развития экономики, вокруг которого крутятся другие отрасли и развитие страны», – обратил внимание вице-премьер.

Основные направления программного документа: сбалансированное территориальное и градостроительное развитие, новые жилищные возможности, промышленное и транспортное строительство, развитие жилищно-коммунального хозяйства, новый ритм строительства.

«Ключевой посыл стратегии - строительство жилья должно быть столпом, основой развития экономики, вокруг которого крутятся другие отрасли и развитие страны» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У нас территории, чтобы построить 1 млрд квадратных метров, на которые бы мы свободно зашли и начали строить, нет», – сказал Хуснуллин.

Поэтому приоритетом стратегии будет стратегическое территориальное планирование. А для этого в России нужно, чтобы в резерве находилось до 500 млн квадратных метров площадей с уже готовой градостроительной документацией, чтобы можно было быстро получить разрешение на строительство.

Хуснуллин также сообщил, что нужно менять подходы к программе аварийного ветхого жилья. Пока реализовывали прежнюю, появилось 15 млн квадратных метров нового аварийного жилья.

«При такой динамике еще 15 млн скопится до 2030 года. Поэтому требуется современный другой подход. Нам нужно не просто нужно разово найти деньги, а нам нужно создать систему, которая позволит на принципах самоокупаемости в конечном итоге решать эту проблему. Успешные примеры есть в Татарстане и Москве», – заявил Хуснуллин.

«Динамика отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования»

Хуснуллин также выразил озабоченность высокой ключевой ставкой Банка России. «Мы четко понимаем, что сегодняшняя ставка Центробанка, которая действительно, наверное, нужна для снижения инфляции, она будет являться для нас самой ключевой угрозой», – опасается вице-премьер.

По его мнению, нужно найти решение как найти баланс между борьбой с инфляцией и достижением целей стройотрасли. Он сообщил, что эти вопросы регулярно обсуждаются с Банком России. «Тут, конечно, придется еще раз пересмотреть все подходы к льготным ипотечным программам», – полагает Хуснуллин.

Министр строительства России Ирек Файзуллин также назвал растущую ключевую ставку «серьезным вызовом» и напомнил, что она выросла с 4,25% в начале прошлого года до 9,5% в начале этого.

Ирек Файзуллин: «Сегодня мы работаем над совершенствованием ипотечного меню, которое включит в себя все имеющиеся программы, повысит адресность их предоставления» Фото: tatarstan.ru

«Такая динамика отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и развития рынка ипотечного жилищного кредитования», – отметил Файзуллин, добавив, что нужно принимать неотложные меры.

«Сегодня мы работаем над совершенствованием ипотечного меню, которое включит в себя все имеющиеся программы, повысит адресность их предоставления. Этому будет способствовать применение кластеризации регионов в зависимости от уровня спроса и предложения на строящееся жилье», – также сообщил министр.

«Других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом стратегии не предусмотрено»

О необходимости создания механизмов стимулирования спроса на жилье сказал в своем выступлении и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году ввод жилья в стране на уровне 120 млн квадратных метров в год. Однако для этого нужно, чтобы построенное жилье было по карману гражданам.

«В стратегии одним из ключевых мероприятий по данному вопросу является программа льготной ипотеки, которая будет распространятся только на отдельные категории граждан. В тоже время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом стратегии не предусмотрено. В связи с чем предлагаем продлить действие программы до 2024 года для всех категорий граждан, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также увеличить сумму кредита с 3 до 6 млн рублей», - сказал Минниханов.

Рустам Минниханов: «Предлагаем продлить действие программы до 2024 года для всех категорий граждан, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также увеличить сумму кредита с 3 до 6 млн рублей» Фото: tatarstan.ru

Как было озвучено на заседании, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 9,5%, что сделало ипотечные продукты банков недоступными для многих граждан.

«Кроме того, предлагаем включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья. Это позволит сдержать рост цен на первичном рынке.

В целом мы поддерживаем мероприятия по развитию дополнительных финансовых механизмов по приобретению жилья, при этом их следует детально проработать и расписать», - пояснил Минниханов.

Дополнительными финансовым и механизмами в данном случае могут быть накопительные жилищные счета как первоначальный взнос, жилье в рассрочку для отдельных категорий граждан.

«Назрела необходимость разрешить органам местного самоуправления брать в управление многоквартирные дома»

В ряду инициатив Рустам Минниханов предложить вернуть управление жилыми домами в ведение муниципальной власти. По его словам, создание муниципальных унитарных предприятий могло бы способствовать повышению качества управления жилым фондом в стране.

«В целях повышения эффективности управления жилищным фондом назрела необходимость разрешить органам местного самоуправления брать в управление многоквартирные дома. Предлагаю предусмотреть в законодательстве новый способ управления МКД через муниципальные унитарные предприятия. В целях контроля за управлением многоквартирным жильем мы уже не первый год лицензируем управляющие компании. Однако часть домов находятся в управлении ТСЖ и ЖСК. Поэтому квалификационные требования должны распространяться и на их руководителей», - поделился мнением Минниханов.

Схема управления жилым фондом через муниципальные предприятия существовала во времена СССР, когда жилищно-эксплуатационные организации являлись структурами районных исполкомов.

«В целях повышения эффективности управления жилищным фондом назрела необходимость разрешить органам местного самоуправления брать в управление многоквартирные дома» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент РТ также предложил возложить на газораспределительные организации обязанность по техобслуживанию всего газового оборудования и дымоходного хозяйства для повышения безопасности жильцов. А также предусмотреть обязательную установку во всех квартирах с газовым оборудованием специальных приточных клапанов.

Рустам Минниханов также обратил внимание, что в России необходимо ввести единый стандарт капремонта современных и старинных домов. Поскольку жильцы зданий, относящихся к объектам культурного наследия зачастую не в состоянии оплатить их капремонт из-за высокой стоимости работ.

«Возникают вопросы, связанные с капремонтом и содержанием домов, которые являются объектами культурного наследия. Накопленных собственниками помещений взносов недостаточно для проведения капремонта в связи с высокой стоимостью выполнения работ. Предлагается пересмотреть требования к охранным обязательствам по отношению к домам, имеющим признаки объектов культурного наследия и расценки по их капитальному ремонту приравнять к единому стандарту», - сказал Минниханов.

Он также предложил скорректировать механизм отбора подрядных организаций, занимающихся капремонтом жилья для повышения качества ремонта и ответственности по гарантийным обязательствам.

«За 3 года работы новой системы по обращению с отходами, назрела необходимость корректировки»

В своем выступлении Президент Татарстана не обошел стороной «мусорную реформу», в ходе которой возникают все новые вопросы. По мнению Рустама Минниханова в России необходимо ввести временный тариф на вывоз отходов, чтобы операторы имели возможность получать плату за свои услуги в период обжалования нормативов в суде.

«За 3 года работы новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в этой сфере назрела необходимость корректировки законодательства. Регионы сталкиваются с судебными решениями по отмене региональных нормативов накопления ТКО. При подобных решениях регион вынужден заново пересматривать нормативы, что занимает один календарный год. В этот период часть предприятий, образующих отходы, имеют возможность не оплачивать данную услугу. Необходимо на федеральном уровне утвердить временные нормативы, которые регионы могли бы применять на период пересмотра отмененных судами нормативов», - предложил Минниханов.

«За 3 года работы новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в этой сфере назрела необходимость корректировки законодательства» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам Президента РТ, возникают вопросы и части развития сетей водоканального хозяйства. Практика показывает, что строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения не окупаются при существующих тарифах эксплуатации.

«Например, фактические затраты на услуги водоотведения в населенных пунктах, где осуществлено строительство очистных сооружений, могут превышать учтенные в тарифе затраты в 3 раза. Необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки эксплуатирующих организаций», – отметил руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что в своем докладе перечислил лишь малую часть предложений регионов по нормативному регулированию отраслей строительства и ЖКХ. Обобщенные предложения направлены в Минстрой России для рассмотрения.

Рустам Минниханов уточнил, что проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России с учетом предложений из регионов, планируется обсудить в марте 2022 года на заседании Президиума Госсовета РФ.