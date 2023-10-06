Продлена регистрация на проект «100 лидеров – Татарстан будущего. Студенчество»

Регистрация на проект «100 лидеров – Татарстан будущего. Студенчество» продлена до 15 октября. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Татарстана.

После завершения регистрации пройдет отбор на проект. Он будет проходить посредством написания мотивационного письма, по результатам которого 100 лучших студентов станут участниками проекта «100 лидеров – Татарстан будущего. Студенчество».

Первая лекция проекта состоится в Торгово-промышленной палате Татарстана в конце октября. Бизнес-интенсив продлится до мая 2024 года. Участников ждут лекции от спикеров и обмен опытом с предпринимателями. Участие в проекте – бесплатное.

Регистрация проводится на официальном сайте проекта, здесь же можно получить более подробную информацию.

Как ранее сообщал «Татар-информ», проект нацелен на создание максимально благоприятных условий для развития у молодежи предпринимательских навыков и вовлечение в научно-техническую деятельность путем проработки соответствующих идей.