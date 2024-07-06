Продлена регистрация на «Лига форум» в Татарстане

Фото: пресс-служба «Лига форум»

До 15 июля продлена регистрация на студенческий образовательный «Лига форум». Принять участие в нем могут россияне в возрасте от 16 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор.

Мероприятие состоится в на территории Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» с 3 по 19 августа. Заявки принимаются на сайте https://ligastudentov.com.

Как рассказал президент Лиги студентов Шамиль Якупов, ежегодно в мероприятии принимают участие порядка 900 студентов из Татарстана и других регионов. В этом году тема форума будет звучать как «Мечта желает действия».

Участников ожидают встречи с профессионалами, которые поделятся с ними прикладными знаниями, обучение навыкам управления командами и проектами, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Программа форума направлена на создание условий для самореализации молодежи и соответствует целям национального проекта «Образование».

«Форум — это флагманский проект студенчества Татарстана, являющийся одним из наиболее эффективных решений, направленных на коммуникацию обучающихся со всей республики и России, а также на выявление их талантов и поддержку инициатив. Проект реализуется уже с 2014 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова», — добавил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

В этом году программа форума включает три смены: «Лига профессионалов» — с 3 по 7 августа, «Лига университетов» — 9-13 августа и «Лига руководителей» — 15-19 августа. Первая смена рассчитана на учащихся СПО, вторая — студентов вузов, третья же соберет главных драйверов позитивных изменений студенческой среды и молодежной политики.

Организатором события выступает Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке ПравительстваРТ и Министерства по делам молодежи РТ.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.