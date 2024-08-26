Продлен прием заявок на первый Республиканский форум молодых блогеров

Заявочную кампанию первого Республиканского форума молодых блогеров «Со смыслом» продлили до 28 августа. Принять участие в проекте могут блогеры от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане, сообщается на сайте Минмолодежи РТ.

Форум пройдет с 3 по 5 сентября в Молодежном центре «Волга». Заявиться могут как уже состоявшиеся, так и начинающие блогеры – в программе предусмотрена образовательная часть разного уровня. Спикерами выступят республиканские и федеральные блогеры, среди которых блогер-миллионник, певец, актер Мухаммат Биттуев (BITTUEV).

Регистрация проходит на сайте.