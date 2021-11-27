Продлен прием заявлений от купивших квартиры на лишних этажах ЖК «Золотая середина»
Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан продлил срок приема заявлений от обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина», купивших квартиры на не предусмотренных проектом этажах, до 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации в ее Telegram-канале.
Решение о пролонгации срока приема заявлений на включение в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина» было принято на очередном заседании совета фонда. Оно прошло под председательством вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина.
«На текущий день в адрес фонда поступило только 70% заявлений от дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией на завершение строительства домов №3 и №6 ЖК „Золотая середина“. В целях увеличения количества адресатов поддержки принято решение продлить прием заявлений до 1 марта 2022 года», — отметил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков.
В ближайшее время фонд предполагает утвердить нормативные документы, регулирующие порядок заключения соглашений о передаче в собственность дольщикам квартир в компенсационных домах, а также проведения процедуры жеребьевки.
Кроме того, совет фонда на своем заседании решил внести изменения в собственный устав, утвердил локальные нормативные акты и рассмотрел финансово-хозяйственные вопросы.
Для включения в реестр участникам строительства необходимо заполнить заявление, приложив к нему документы, подтверждающие право на квартиру, и направить их в фонд по электронной почте: reestr@fpdrt.ru, почтовой связью (420021, Казань, а/я 153) либо на личном приеме в организации по предварительной записи.
Прием организован по адресу фонда: Казань, ул. Московская, д. 53/6, прием и регистрация заявлений ведутся с 9.30 до 13.00. Чтобы записаться, необходимо позвонить по телефону: 8 (843) 500-59-06.
Для удобства включения в реестр фонд составил памятку с подробным описанием процедуры включения в реестр. Ознакомиться с памяткой, положением о порядке формирования реестра, формами и образцами заполнения заявлений можно на сайте организации в разделе «Дольщикам» (реестр ЖК «Золотая середина» — https://fpdrt.ru/zolotaya-seredina-help). При наличии дополнительных вопросов дольщики могут обращаться по телефону: 8 (843) 500-59-06.