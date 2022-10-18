«Продинамили» Казань: Знарок или Валиуллин – кто виноват в провальном старте «Ак Барса»?

«Ак Барс» установил клубный рекорд со знаком минус, впервые в своей истории проиграв шесть матчей подряд в КХЛ. Сейчас только ленивый не ругает наставника команды Олега Знарка. Но есть ли у провала другие соавторы? Читайте в материале «ТИ-Спорт».

В руководстве клуба разочарованы слабым стартом команды в сезоне. Октябрь может оказаться фатальным для Олега Знарка в Казани Фото: ak-bars.ru

Знарок может быть уволен из «Ак Барса», если проиграет «Магнитке»

По информации нашего издания, ближайший матч против магнитогорского «Металлурга» может оказаться последним для Олега Знарка на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

В руководстве клуба разочарованы слабым стартом команды в сезоне, а также не видят перспектив выхода «барсов» из кризиса. Невооруженным взглядом видно, что игра казанцев лишь ухудшается от матча к матчу.

Безвольное поражение (2:5) в Челябинске против аутсайдера Востока КХЛ – «Трактора» стало неприятным сюрпризом для всех. Теперь в случае поражения в матче с «Магниткой» боссы «Ак Барса» рассмотрят вариант с отставкой. Интересно, что «ТИ-Спорт» еще 30 сентября отмечал: октябрь может оказаться фатальным для Олега Знарка в Казани.

Приглашение Шипачева и Войнова не является инициативой Знарка. А ведь именно эта пара хоккеистов в наибольшей степени не соответствует предсезонным ожиданиям в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Кто собирал «звездный» состав «Ак Барса»?

Но у любой громкой неудачи далеко не всегда есть лишь виновник. В случае с «Ак Барсом» надо оценить и действия клуба на трансферном рынке.

«Формирование состава началось не в апреле после плей-офф, а намного раньше. К примеру, Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова мы хотели взять еще прошлой осенью, долго шли к обмену Станислава Галиева, вели Александра Радулова 5-6 месяцев», – говорил генменеджео «Ак Барса» Марат Валиуллин в одном из интервью летом.

Из этих слов становится понятно, что приглашение Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова не является инициативой Олега Знарка. А ведь именно эта пара хоккеистов в наибольшей степени не соответствует предсезонным ожиданиям в «Ак Барсе». 35-летний форвард в 18 матчах забил лишь три гола и зачастую является главным объектом критики в глазах фанатов «Ак Барса».

Вячеслав Войнов приходил в «Ак Барс» в ранге, пожалуй, лучшего атакующего защитника КХЛ с российским паспортом. Однако сейчас на его счету лишь 6 (1+5) очков. Войнов в этом сезоне ощутимо деградировал в скоростных данных, за счет чего он больше вредит обороне «Ак Барса», нежели помогает атаке.

Марат Валиуллин: «Мы не хотели платить за Шипачева и Войнова большой выкуп. Помимо игроков мы брали на себя ношу их контрактов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как изменилось восприятие летних сделок Марата Валиуллина

«Шипачева и Войнова за 1000 рублей? Так все и было. Мы не хотели платить за них большой выкуп. Помимо игроков мы брали на себя ношу их контрактов. «Динамо» поменяло вектор развития, а у ребят был пункт о запрете на обмен без их согласия. Им хотелось играть в Казани», – говорил Валиуллин летом.

Действительно, эта тысяча рублей стала некой визитной карточкой, за которую Марата Валиуллина хвалили за находчивость на трансферном рынке. В позитивном ключе высказывались многие, и наше издание в том числе. Однако сейчас восприятие тех решений несколько поменялось. В соответствии с текущими реалиями на старте нового сезона КХЛ.

Было бы интересно узнать у самого Марата Валиуллина, не поменялось ли его восприятие этой сделки с «Динамо». «ТИ-Спорт» около месяца ждет обещанного вроде клубом интервью с боссом «Ак Барса». Но, видимо, провальная игра команды Олега Знарка вносит свои коррективы в планы клуба по общению со СМИ. Поэтому мы вынуждены задавать вопросы через данный текст.

«Динамо» сплавило в Казань престарелых звезд, разгрузило большую часть зарплатной ведомости, закупилось средними хоккеистами и стало сильнее Фото: dynamo.ru

«Динамо» «продинамило» Казань?

Визуально ответы-то вроде ясны. Московское «Динамо» демонстрирует достойный хоккей и уверенно идет на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Без Шипачева и Войнова команда омолодилась, приобрела средних легионеров и прямо сейчас выглядит куда интереснее, чем тот же «Ак Барс», где нашли себе пристанище немолодые уже звезды КХЛ.

Получается, «Динамо» сплавило в Казань престарелых звезд, разгрузило большую часть зарплатной ведомости, закупилось средними хоккеистами и стало сильнее. Плюс одна тысяча рублей «на мороженое» от богатого «Ак Барса».

Очевидно, что Шипачева и Войнова в их нынешнем состоянии у «Ак Барса» даже бесплатно никто не заберет. Даже несмотря на перезаключение контрактов с понижением ежегодного дохода. «Понижение» это мнимое, поскольку платить Казани за содержание данных звезд до окончания сезона до конца сезона 2024/25. Получается, «Ак Барс» «продинамили»?

«Подписав новые контракты с ведущими игроками, «Ак Барс» получил стабильность состава в будущем, мы рады, что Шипачев и Войнов пошли на наши условия. Эти соглашения дают всем сторонам возможность сконцентрироваться только на хоккее, а болельщики «Ак Барса» смогут дольше наблюдать за игрой таких сильных хоккеистов», – говорил Валиуллин клубной пресс-службе.

Александр Радулов, казалось бы, лучший бомбардир клуба, но он уже очень далек от бомбардирских топов лиги, хотя ждали он него только этого Фото: ak-bars.ru

Все «летние звезды» «Ак Барса» не оправдывают ожиданий

На деле же выходит, что Шипачев и Войнов становятся долгоиграющими якорями, тянущими на дно платежную ведомость «Ак Барса».

Вышеизложенное касается не только Шипачева и Войнова. В той или иной степени практически от каждого летнего новичка «Ак Барса» этой осенью ожидали большего. Разве что Кирилл Семенов отыграл свои матчи на должном уровне, но и он в последних матчах ощутимо сдал. Но его в «звезды» мало кто и записывал.

Динар Хафизуллин и Василий Токранов подвергаются ожесточенной критике фанатами в соцсетях за регулярные ляпы в обороне, которые приводят к поражениям. Александр Радулов, казалось бы, лучший бомбардир клуба, но он уже очень далек от бомбардирских топов лиги, хотя ждали он него только этого. Наконец, Станислав Галиев играет достойно, но три гола в 14 матчах откровенно мало для снайпера его уровня.

Решение об увольнении Знарка с поста главного тренера в любом случае будет приниматься не Валиуллиным, а на более высоком уровне Фото: ak-bars.ru

Кто виноват и что делать Валиуллину?

В провале всегда кто-то виноват. Остается понять, кто именно – Знарок, не сумевший поставить игру звездному составу, или менеджер, который набрал в команду «списанных звезд» на закате их карьеры.

Сохранение Знарком поста главного тренера на самом деле выгодно Марату Валиуллину, поскольку тренер продолжит выполнять некую роль громоотвода критики в адрес генменеджера. С другой стороны, назначение нового наставника «Ак Барса» при хороших результатах команды может показать, что он-то действовал правильно, делая ставку на тех же Шипачева и Войнова. Или не доказать, что поставит под угрозу уже его генменеджерское кресло.

Ясно одно. Решение об увольнении Знарка с поста главного тренера в любом случае будет приниматься не Валиуллиным, а на более высоком уровне. На том же, на котором делался выбор в пользу Олега Валерьевича.