Продажу алкоголя ограничат в день матча «Рубина» с «Зенитом» в Казани

Ограничения на продажу алкогольной продукции в связи с проведением матча Кубка России по футболу между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» введут в столице Татарстана 30 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что реализация алкоголя будет запрещена на ряде улиц Казани, включая Астрономическую, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзную, Университетскую и Чернышевского. Исключение сделано только для заведений общественного питания.

Кроме того, ограничения распространятся на улицу Амирхана (от Сибгата Хакима до Чистопольской), участок Чистопольской до Адоратского, Адоратского до Лаврентьева, а также прилегающие территории вдоль Лаврентьева до улицы Гаврилова.

Продажа алкоголя будет запрещена и в районе набережной Казанки, а также рядом с магазином «Мегастрой».

Такие меры направлены на обеспечение общественной безопасности и порядка и традиционно вводятся в дни проведения футбольных матчей.