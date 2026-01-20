news_header_top
Экономика 20 января 2026 10:59

Продажи жилья в Татарстане во второй половине 2025 года увеличились на треть

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На рынке жилья Татарстана во второй половине прошлого года зафиксирован рост продаж. По итогам 2025 года они увеличились на 31%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

Однако на фоне роста продаж количество ипотечных кредитов, по словам министра, снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первичном рынке снижение составило 4%.

При этом министр отметил, что одной из проблем в отрасли остаются переносы сроков ввода домов, строящихся с использованием проектного финансирования. По данным ведомства, из 603 строящихся жилых домов сроки перенесены по 54 домам – это около 6% от общего объема строительства МКД.

Айзатуллин пояснил, что переносы связаны прежде всего с низкой распроданностью квартир и недостаточной наполняемостью эскроу-счетов. Ситуацию дополнительно усложняет высокая ключевая ставка Центробанка. Также к факторам отнесены изменения в проектную документацию, увеличивающие объем работ, и перенос сроков до заключения первого договора долевого участия.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Татарстан побил рекорд по вводу жилья. Всего в республике сдали 3,5 млн кв метров.

Татарстан в 2025 году побил рекорд по вводу жилья
#жилье #продажи #Марат Айзатуллин
