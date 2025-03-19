Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале этого года показали один из худших результатов за последнее десятилетие. Основные причины – рост утилизационного сбора и высокие кредитные ставки. Восстановление рынка специалисты связывают с государственной поддержкой. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Падение российского авторынка в феврале было ожидаемым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В феврале было продано менее 80 тыс. новых авто

Продажи новых легковых автомобилей в России за февраль этого года составили менее 80 тыс. единиц, что почти на четверть меньше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

«Февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие 2025 года. Такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе, привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, за последние десять лет это один из худших результатов в этом месяце (меньше было только в феврале 2023-го). При этом статистика по итогам двух первых месяцев 2025 года выглядит не так обвально: продажи упали «всего» на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 170 тыс. новых машин.

Продажи новых легковых автомобилей в России за февраль этого года составили менее 80 тыс. единиц Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Просадка идет по импортным машинам»

Впрочем, падение российского авторынка в феврале было ожидаемым. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании координационного совета по развитию автокомпонентов, которое прошло 27 февраля в Казани, предупреждал, что оно превысит 20%. При этом он имел в виду совокупно все сегменты автомобилей – от легковушек до грузовиков.

«С начала года динамика рынка неоднозначная. Если в январе рост составил 7%, то за февраль продажи могут снизиться более чем на 20%. Но эта просадка идет по импортным машинам, в то время как объемы реализации отечественных марок остались практически на прежнем уровне», – сказал глава Минпромторга РФ.

Алексей Калицев, в свою очередь, считает, что тренд на сокращение продаж в ближайшее время, вероятнее всего, сохранится.

«Тем не менее мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства. В связи с этим в настоящий момент считаем возможным сохранить ранее озвученный прогноз в 1,4 млн проданных автомобилей в текущем году», – отметил эксперт.

Самой популярной маркой на российском рынке по-прежнему остается отечественная LADA Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доля LADA выросла на 3%

Самой популярной маркой на российском рынке по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой в феврале пришлось более 31% – на 3% больше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

По информации агентства, следующие четыре строчки заняли китайские бренды: Haval, на долю которого пришлось 12% рынка, Chery – почти 11% от общего числа проданных машин, а также Geely и Changan с долями 6,5% и 5,5% соответственно.

В модельном рейтинге в пятерку самых продаваемых вошли сразу три автомобиля LADA: Granta, Vesta и Niva Travel, расположившиеся на первом, втором и пятом местах соответственно. Лучшей иномаркой в стране по-прежнему остается китайский Haval Jolion, сразу за ним расположилась Chery Tiggo 7 PRO Max.

Лучшей иномаркой в стране по-прежнему остается китайский Haval Jolion Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отечественные авто подорожали на 14%

По последним данным Росстата, средняя цена на новые отечественные авто за прошедший год выросла на без малого 14% – с 1 млн 174 тыс. до 1 млн 337 тыс. рублей. Причем резкий скачок произошел в начале 2025 года: в декабре 2024-го средняя цена составляла 1 млн 255 тыс. рублей.

Новые иномарки же за прошедший год выросли в цене в среднем почти на 6% – с 2 млн 350 тыс. до 2 млн 484 тыс. рублей. Примечательно, что если у отечественных автомобилей наблюдаются периодические скачки в цене, то стоимость импортных растет постепенно с регулярным понижением.