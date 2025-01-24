Продажи спиртного в России выросли вслед за зарплатами среднего класса — Дробиз

Рост продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в России по итогам 2024 года связан с появлением в стране нового среднего класса в последние пару лет, сказал «Татар-информу» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Рост продаж ЛВИ связан с тем, что в России появился новый средний класс в последние два-три года. Это были люди, которые раньше зарабатывали мало, а теперь у них выросли доходы до уровня среднего класса. Водка в продажах тоже не падает, но эта группа покупателей наращивает потребление российских ЛВИ, рома, виски», – сказал Дробиз.

Продажи водки выросли на 0,6%, до 76 млн дал, коньяка - на 2,1%, до 14,1 млн дал, ликеро-водочных изделий - на 17,7%, до 16,7 млн дал, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.

Всего продажи спиртных напитков составили 121,3 млн дал, что на 4,4% больше, чем в 2023 году.

Ранее Дробиз назвал причины роста продаж игристых вин.