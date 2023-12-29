Продажи смартфонов в Татарстане выросли на четверть за год

По итогам 2023 года в республике было продано на 24% больше устройств, чем годом ранее. В целом по стране результаты продаж стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет. Таковы итоги исследования, проведенного МТС.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в Татарстане в штуках увеличились на 24% (в целом по России – на 26%). Средняя цена смартфонов выросла на 4%, а в целом по России этот показатель снизился на 3% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Ещё одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции в Республике Татарстан. По итогам 2023 года их доля в штуках составила 76%, что на 9% больше, чем год назад.