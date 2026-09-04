Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане выросли почти на 13%

В Татарстане за январь–август 2026 года продали 39,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в республике было реализовано 35,2 тыс. машин. Такие данные приводит Минпромторг России со ссылкой на компанию «ППК», передает «РБК Татарстан».

По количеству проданных новых легковых автомобилей Татарстан по итогам восьми месяцев занял четвертое место среди регионов России. Лидером стала Москва, где реализовали 110,3 тыс. машин. На втором месте расположилась Московская область с 60,5 тыс. автомобилей, на третьем – Санкт-Петербург с 48,1 тыс.

Четвертое место Татарстан занял и по продажам новых легких коммерческих автомобилей. За январь–август в республике реализовали более 2,1 тыс. таких машин. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было продано 2,9 тыс. автомобилей, показатель сократился на 27,5%.

Лидером российского рынка новых легких коммерческих автомобилей за восемь месяцев стала Москва с результатом 7,7 тыс. машин. В тройку также вошли Московская область, где продали 4,3 тыс. автомобилей, и Санкт-Петербург – 2,6 тыс.

На рынке новых грузовых автомобилей Татарстан вошел в тройку лидеров России. За январь – август в республике продали 1,9 тыс. грузовиков – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место по продажам новых грузовых автомобилей заняла Москва, где было реализовано более 4 тыс. машин. Следом расположилась Московская область с 3,4 тыс. проданных грузовиков.

Продажи новых автобусов в Татарстане за восемь месяцев 2026 года, напротив, снизились. В республике реализовали 190 автобусов – на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.