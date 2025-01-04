Продажи новых легковых авто в РФ за год выросли почти в 1,5 раза

В прошлом году жители России купили 1,554 млн новых легковых автомобилей, что практически в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Всего за прошлый год россиянами приобретены 1,836 млн новых транспортных средств, что более чем на треть больше, чем за предшествующий. Продажи автобусов выросли на 16% и составили 20,6 тыс. единиц. Коммерческие автомобили были приобретены в объеме 140,3 тыс. единиц, что на треть больше, в сравнении с 2023-м.

При этом продажи грузовых автомобилей в 2024 году снизились на 13%, таких машин было куплено 121,6 тыс. штук.