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Экономика 24 сентября 2026 12:34

Продажи новых Lamborghini в России выросли на 48% за восемь месяцев

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В России за восемь месяцев 2026 года зарегистрировали 141 новый автомобиль Lamborghini. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Только в августе на учет поставили 21 новый автомобиль марки. По словам Целикова, годовой показатель может превысить рекорд 2021 года, когда в России зарегистрировали 174 новых Lamborghini.

Наиболее популярной моделью остается кроссовер Urus – с начала года зарегистрировали 114 таких автомобилей. Еще 18 регистраций пришлось на гибридный суперкар Revuelto, восемь – на Huracan и одна – на Temerario.

Основная часть регистраций пришлась на Москву и Московскую область – 108 автомобилей. В Санкт-Петербурге на учет поставили девять новых Lamborghini.

#автомобиль #автостат
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