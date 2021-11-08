Продажи новых автомобилей в России в октябре сократились на 18%

Реализация автомобилей на первичном рынке в России в октябре снизилась на 18,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ).

Всего было продано 126 тыс. новых машин – на 28 тыс. меньше, чем годом ранее.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отмечает, что продажи на первичном рынке снижаются четвертый месяц подряд.

Заметное отставание в октябре продемонстрировали легковые Brilliance, их было продано на 93% меньше, чем год назад (всего 3 штуки вместо 41), Lifan – на 91% (16 против 169-ти), Jaquar – на 81% (было 93, стало 18), Skoda – на 45% (вместо 10,1 тыс. единиц продано 5,6 тыс.). АвтоВАЗ продал в октябре 2021 года 25,6 тыс. автомобилей – на 31% меньше по сравнению с октябрем 2020 года.

Ряд производителей увеличили продажи. Наибольший рост у китайских марок: втрое выросла реализация Haval (4,8 тыс.), в 2,8 раза – Chery (4,1 тыс.), в 1,5 раза – Geely (3 тыс.). Кроме того, в 4,5 раза нарастил продажи Genesis (352 машины).

В целом за 10 месяцев сохраняется положительная динамика продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года было реализовано 1,3 млн автомобилей – на 10,5% больше, чем годом ранее.

«Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок. Позитивным и заслуживающим упоминания является то, что, несмотря на все трудности, сегмент автомобилей с электрическим приводом продолжает расти. За период с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, что уже на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 год», – отметил Штэрцель.