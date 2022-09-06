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Ру Тат
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Экономика
6 сентября 2022  18:16
Александр Хевронин

Продажи новых автомобилей в России снизились в 1,6 раз

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Продажи новых автомобилей на рынке России за январь-август этого года снизились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Наибольшее снижение наблюдается у отечественного автопрома, а также у европейских и японских производителей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Если в прошлом году за первые восемь месяцев было продано свыше 1 млн новых автомобилей, то в этом их количество опустилось до 410 тыс. машин.

Отметим, что сейчас начал возвращаться спрос на российские автомобили. Так, в августе этого года автомобилей LADA было продано на 1 тыс. моделей меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев разница составляет порядка 150 тыс. машин.

Кроме того, чаще стали продаваться автомобили из Азии. Согласно статистике, марки таких машин демонстрируют либо наименьшее понижение спроса за январь-август этого года, либо повышение по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в России резко увеличилось количество автомобилей, ввезенных из Казахстана. В январе – июле этого года в Татарстан из Казахстана было ввезено 237 машин, что почти в 60 раз больше, чем годом ранее.

 

#Россия #авторынок
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