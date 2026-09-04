Продажи новых автомобилей в России снизились на 6,5% в августе

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2026 года составили 114,3 тыс. машин, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию рынка, передает ТАСС.

Лидером среди автомобильных марок в августе стала Lada, продажи которой составили 27 тыс. машин. На втором месте расположился Haval с результатом 14,5 тыс. автомобилей, на третьем – Tenet с 12,2 тыс.

В пятерку наиболее продаваемых марок также вошли Geely и Changan. В августе было реализовано 6,6 тыс. автомобилей Geely и 6 тыс. машин Changan.

Самой продаваемой моделью месяца стала Lada Granta – ее результат составил 10,7 тыс. автомобилей. Второе место занял Haval Jolion с 6,3 тыс. проданных машин, третье – Tenet T7 с 6,1 тыс.

В топ-5 моделей также вошли Lada Vesta, продажи которой составили 5,4 тыс. автомобилей, и Tenet T4L с результатом 4,6 тыс. машин.

При этом по итогам восьми месяцев 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показывает рост. С января по август в стране было продано 845 тыс. новых машин – на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.