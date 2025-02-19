Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли почти на 30%

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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 420,3 тысячи единиц. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Более четверти (26,45%) всего вторичного рынка в январе пришлось на отечественную марку Lada. Продажи составили немногим более 111 тысяч единиц. Второе место у японской Toyota, продажи которой достигли 42,4 тысячи штук.

Корейские Kia и Hyundai заняли третью и четвертую позиции с результатами 22,6 и 22 тысячи проданных автомобилей соответственно. Замыкает пятерку лидеров японский Nissan, показавший результат в 18,2 тысячи проданных автомобилей.

«В первой десятке все марки демонстрируют положительную рыночную динамику к январю прошлого года, причем у всех она превышает 10%. Сильнее всего здесь прибавила Lada (+42,1%), а менее других – японский Nissan (+13,8%)», – отметили в «Автостате».

Тройка лидеров модельного рейтинга полностью состоит из автомобилей Lada. В частности, продажи Lada 2107 составили 10 тысяч штук, а моделей 2114 «Самара-2» и 2170 «Приора» – 8,5 и 8 тысяч штук соответственно. В пятерку наиболее популярных моделей также вошли Kia Rio (8 тысяч штук) и Hyundai Solaris (7,8 тысячи штук).

Отмечается также, что Lada «семерка» не только продемонстрировала лучший показатель продаж среди лидеров, но и показала наибольший прирост в годовом выражении – 71,7%.