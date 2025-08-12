Продажи красной икры в России снизились на 22% из-за падения вылова и роста цен

Продажи красной икры в России за последний год сократились на 22%, согласно исследованию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и компании NTech, с которым ознакомились «Известия».

В отчете отмечается, что в период с апреля 2024 года по март 2025-го продажи всех категорий икры увеличились, за исключением красной икры, реализация которой в натуральном выражении упала на 21,9%. Несмотря на это, красная икра продолжает занимать более трети всего объема рынка икры и остаётся лидирующим продуктом.

Данные показывают, что красная икра формирует 68,4% стоимости всех продаж икры в российском ретейле. Для сравнения: доля икры трески составляет 7,2%, минтая – 6,3%, сельди – 5,8%, а черной (осетровой) икры – 4,6%.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил, что сокращение продаж связано с несколькими факторами. Во-первых, закончился двадцатилетний период высоких уловов тихоокеанских лососей, которые обеспечивают свыше 90% производства красной икры в стране.

В 2024 году вылов снизился втрое по сравнению с 2023-м, что привело к уменьшению выпуска продукта. По прогнозам ученых, в ближайшие пять-шесть лет ожидать рекордных уловов не стоит, а значит, резкого роста предложения не будет.

Во-вторых, он отметил изменение каналов сбыта: значительную долю продаж стали занимать онлайн-площадки — как крупные маркетплейсы, так и специализированные интернет-магазины и бутики.

Кроме того, Зверев обратил внимание на изменения в потребительских привычках: покупатели предпочитают приобретать икру мелкой фасовки в банках из жестяного или стеклянного материала, часто для подарков или небольших гастрономических удовольствий без больших затрат. Для более крупной покупки россияне выбирают рынки, специализированные магазины или онлайн-платформы с более широким ассортиментом и разными ценовыми категориями.

Он предположил, что сегментация спроса и каналов сбыта продолжится, но не приведет к существенному падению популярности красной икры, которая остается неотъемлемой частью праздничного стола в России.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов добавил, что с осени до конца 2024 года цена красной икры в рознице выросла в среднем на 66%. Он отметил, что такое значительное повышение цен оказало отрицательное влияние на продажи, поскольку потребители могут воспринимать рост в 20-30%, но при увеличении на 60-70% начинают значительно отказываться от покупки.