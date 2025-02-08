Продажи коктейлей в России резко «упали», напитки могут убрать с продаж

Спрос на алкогольные коктейли в 2024-м «упал» на 27,6%. Это самый плохой показатель по сравнению с другими видами спиртных напитков. Причина падения – подорожание коктейлей после почти четырехкратного повышения акцизов в прошлом году, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент покупатели «смотрят в сторону» других алкогольных напитков, а производители переходят на производство пива. Эксперты отрасли предполагают, что в будущем коктейли могут вовсе исчезнуть с продаж.

Напомним, что с мая 2024-го размер акциза – 141 рубль с 1 литра напитка. Ранее ставка была почти в 4 раза меньше. Как следствие, по словам управляющего директора компании «Мегапак» Андрея Богачева, выросла и стоимость самой продукции. Сейчас цена коктейля – 200–250 рублей за банку. 40-градусная водка стоит от 350 рублей. Как сказал эксперт, при таких ценах покупатель не готов брать коктейли.

Богачев отметил, что компания «Мегапак» в прошлом году уже произвела коктейлей на 60% меньше, чем в 2023-м. Скоро их выпуск могут полностью остановить, причем тренд коснется многих производителей, считает эксперт.

В качестве альтернативы производители начинают делать пиво и схожий слабый алкоголь, говорит эксперт пивного рынка Алексей Небольсин. Для сравнения: по данным Росалкогольтабакконтроля, пива в 2024-м произвели 788,9 млн дал (+10,3% за год), а сидра, пуаре и медовухи – 14,3 млн дал (+43,8% за год).

При этом Богачев не исключил, что в рознице могут оставить самые востребованные коктейли, к примеру, джин-тоник.