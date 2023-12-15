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Продажи книг Акунина и Быкова* приостановили из-за высказываний против России
Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* после их антироссийских высказываний, вызвавших общественный резонанс, сообщает ТАСС.
В свою очередь издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*.
«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», —указал генеральный директор Издательства АСТ Павел Гришков.
*Признан иноагентом.
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