Продажи книг Акунина и Быкова* приостановили из-за высказываний против России

Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* после их антироссийских высказываний, вызвавших общественный резонанс, сообщает ТАСС.

В свою очередь издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», —указал генеральный директор Издательства АСТ Павел Гришков.

*Признан иноагентом.