Продажи ипотеки ВТБ в Татарстане по итогам 2021 года превысили 40 млрд рублей

За 2021 год жители Республики Татарстан оформили в ВТБ 15 тыс. жилищных кредитов на сумму 42,8 млрд рублей, что на 22% превышает показатель за 2020 год. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей. По оценке ВТБ, в прошедшем году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ в республике провел по ней каждую третью сделку, оформив 5,6 тыс. кредитов на 15,5 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году в Татарстане воспользовались 1,6 тыс. клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 6 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.

«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов. На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.

«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного „проседания“ рынка мы не увидим», — отметил Евгений Дячкин.

Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства — в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.