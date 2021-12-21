Продажи газет и журналов АО «Татмедиа» в этом году увеличились на 36%

В Татарстане в этом году продажи газет и журналов АО «Татмедиа» увеличились на 36%. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Шамиль Садыков на заседании Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ.

Гендиректор АО «Татмедиа» подчеркнул, что развитие розничных продаж и работа с киосками для холдинга – одно из ключевых направлений. «В этом году мы нашли вариант взаимовыгодного общения и работы – заключили договоры с партнерами-киосками. В течение года направили 1 млн рублей на поддержку киосков. От “Татмедиа” киоски Казани получили по 330 тыс. на то, чтобы содержать продавцов, покрыть свои расходы. А в киосках у нас своя стойка, на которой находятся журналы», – рассказал он.

По словам Садыкова, такой формат работы позволил увеличить продажи журналов и газет – всего в этом году было реализовано 168 тыс. экземпляров. «Для нас это очень серьезная цифра, мы видим потенциал в этой работе. Хотим ее продолжить. И для киосков это серьезная поддержка. И мы видим, что до сих пор киоски востребованы. Есть определенная категория людей, которым неудобно заниматься подпиской, особенно в больших городах. Им удобнее заходить в киоски и покупать издания», – отметил он.

Садыков заметил, что в киосках также продается большое количество татароязычной прессы. В частности, представлено более 40 наименований татарских изданий. «Наличие и работа таких киосков жизненно важны для наших средств массовой информации. Огромное количество людей сегодня читают периодические издания именно благодаря киоскам, поэтому поддержка такого направления – это стратегическая вещь. Мы еще провели несколько конкурсов среди продавцов киосков, пытаемся и таким образом их поддержать», – заявил он.