Продажи электромобилей в России выросли на треть

Продажи электромобилей в России за 2022 год выросли на 33% и достигли 3 тыс. машин. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов на конференции, посвященной итогам работы национального авторынка в прошлом году.

«Причем это все чистые автомобили, без гибридов и прочих», — заметил Удалов.

Директор «Автостата» Сергей Целиков в свою очередь подчеркнул, что этот рынок будет и дальше расти, несмотря на кризисы.

«По „электричкам” всё будет зависеть от Evolute и „Москвича”: если будет востребованными, то продажи увеличатся на тысячи единиц, а если забуксуют, то рост тоже будет, но небольшим», — пояснил директор «Автостата».

Он отметил, что при одинаковых конструкциях автомобилей электропривод увеличивает стоимость транспорта почти на 70%, однако разницу помогает, хоть и не полностью, компенсировать субсидия на покупку такого авто.

«Причем стоит учитывать, что при низких температурах запас аккумулятора падает почти в два раза, так что, как и во всем мире, рынок „электричек” будет расти только при субсидировании покупки таких авто», — добавил Целиков.

В топ-5 электромобилей по популярности в России в 2022 году вошли Tesla, Porsche, Audi, Nissan и Jaguar.