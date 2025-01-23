Продажи алкоголя в России по итогам 2024 года снизились более чем на процент

Розничные продажи алкоголя в России в 2024 году снизились более чем на процент, до 227 млн декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля пишет «Парламентская газета».

Напротив, в 2023 году продажи спиртных напитков в стране выросли на 9,5 млн декалитров по сравнению с 2022-м. Сокращение в 2024-м составило 2,5 млн декалитров.

В связи с этим издание предположило, что перемену тренда нельзя списать только на подорожание алкоголя на 8,3% за год (согласно данным Росстата).

Газета напомнила о динамике, которую выявили проводимые ВЦИОМом опросы. В 2004 году утверждали, что не употребляют алкоголь, 27% россиян, а в 2024-м число заявляющих об этом респондентов достигло 48%.

Вместе с тем на спиртное крепостью 9 градусов и выше пришлось более половины реализованных в 2024 году объемов — 121,3 млн декалитров.

Продажи водки не изменились: было реализовано 76 млн декалитров, что соответствует 1,5 млрд полулитровых бутылок. Спрос на ликеро-водочные изделия при этом вырос: было продано 16,7 млн декалитров виски, джина, рома и настоек — на 17,7% больше, чем годом ранее.

Среди слабоалкогольной продукции скромные темпы роста продемонстрировали только виноградные вина (продано 57,1 млн декалитров) и шампанские (23,5 млн декалитров).