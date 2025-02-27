Инициатива Путина пригласить американцев к добыче редкоземельных металлов в России оказала стимулирующее влияние на киевский режим — Зеленский срочно собрался в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с США о добыче редкоземельных металлов на Украине. Будет ли оно подписано и адекватны ли требования Киева – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Инициатива Путина пригласить американцев к добыче редкоземельных металлов в России оказала стимулирующее влияние на киевский режим

Фото: kremlin.ru

Момент упущен

До выступления Владимира Путина Зеленский дважды отвергал подписание соглашения с американцами по вопросу добычи редкоземельных металлов на Украине. Но, как говорится, куй железо, пока горячо, — момент для выгодных условий был упущен, и теперь переговорные позиции Киева значительно ослабли. Судьба соглашения и, возможно, всей Украины теперь во многом зависит от Трампа.

Первое заседание администрации Трампа

Тем временем Дональд Трамп провел первое общее заседание своей администрации и сделал ряд ключевых заявлений.

Об Украине:

США больше не намерены тратить деньги на Украину.

О НАТО Украина может забыть, конфликт начался именно из-за этого вопроса.

США попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но добиться этого сложно.

Предоставлением гарантий безопасности Украине займется Европа, а не Соединенные Штаты.

США потратили $350 млрд на помощь Украине, и Зеленский подпишет соглашение о редких металлах, когда приедет в Штаты в пятницу. США рассчитывают благодаря заключению сделки по минералам получить обратно выделенные Украине $350 млрд и заработать еще больше в будущем.

Сотрудничество США и Украины в рамках готовящейся к подписанию сделки по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как она все равно обеспечит американское присутствие на Украине.

О Евросоюзе и России

Европейский союз был создан для того, чтобы «надуть» Соединенные Штаты, в этом его цель. Они хорошо справились с этой задачей, но теперь «я президент».

США введут пошлины в отношении ЕС в 25% не только на автомобили, но и на «все остальное».

США поддерживают инициативы Франции и Британии о размещении своих миротворцев на территории Украины.

США рассчитывают выстроить «превосходные отношения» с Китаем и Россией.

США готовы пойти на отмену санкций против России, но только после урегулирования на Украине.

Путин – очень умный политический деятель.

Зеленский заявил о готовности подписать соглашение и срочно вылетает в Вашингтон Фото: © U.S. Department of State, Public Domain, commons.wikimedia.org

Зеленский засуетился

Заявления Трампа о сделке по редкоземам побудили Зеленского к активным действиям. Он заявил о готовности подписать соглашение и срочно вылетает в Вашингтон. Однако Киев опасается, что другие страны тоже потребуют от него денег за помощь, поэтому Зеленский не намерен признавать какой-либо «долг» перед США.

«Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент», – заявил глава Киевского режима. Представляете, какой красной тряпкой это отрицание долгов станет для Дональда Трампа?

Кстати, в Белом Доме ввиду такой позиции Зеленского возникли сомнения в целесообразности встречи. Reuters сообщает, что переговоры могут не состояться из-за неподготовленности сделки по минеральным ресурсам.

Ранее Зеленский дважды отказывался подписывать соглашение по редкоземам, причем один раз в предельно хамской форме, проигнорировав визит в Киев министра финансов США Скотта Бессента с проектом соглашения. Он заявил, что «просто спал» в это время. Теперь спать некогда — Кабмин Украины уже одобрил решение, позволяющее заключить договор с США. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

О чем соглашение между Украиной и США?

Вашингтон переработал проект договора с Киевом по редкоземельным металлам. В новой версии отсутствуют гарантии безопасности и обязательства по военной помощи. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Обновленный вариант от 24 февраля больше не включает требования о передаче США доходов на $500 млрд от продажи природных ресурсов. Вместо этого Киев уступит половину доходов в специальный фонд, где США получат максимальное финансовое участие. Средства фонда будут реинвестированы на Украину, но без четкого указания условий и процентов.

Также США обязуются оказывать долгосрочную поддержку экономическому развитию Украины. Однако источники NYT уточняют, что условия соглашения пока не являются окончательными.

Главное разногласие между сторонами — американские гарантии безопасности для Украины Стоп-кадр видео

Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа?

Главное разногласие между сторонами — американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский не видит смысла в подписании сделки без этих гарантий, тогда как Трамп категорически не хочет их предоставлять. Он считает, что само присутствие американских компаний на Украине уже создает своего рода защиту.

Могут ли французские и британские миротворцы стать альтернативой? Вряд ли. Россия занимает принципиальную позицию по этому вопросу. Даже в ЕС признают, что размещение западных миротворцев на Украине невозможно без согласия Москвы. Президент Хорватии Зоран Миланович прямо заявил, что без уступок России этот вопрос не решится.

Европа на словах демонстрирует солидарность с Украиной, но на деле пока не приняла никаких кардинальных решений. В нынешней ситуации ЕС вряд ли сможет выделить Украине необходимые средства, особенно с учетом военной поддержки и укрепления собственных армий. Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд.

Абсурдное отрицание долгов перед США и Европой, требования гарантий безопасности за счет присутствия военных НАТО на своей территории, постоянное выклянчивание денег в сумасшедших объемах – вот основные пунктики Зеленского, которые могут сорвать подписание соглашений по редкоземельным металлам между Украиной и США в пятницу. Если сделка не состоится, дни Зеленского во главе Киевского режима могут быть сочтены.