Продавец нелегального алкоголя из РТ пытался при задержании подкупить полицейского

В Бугульминском районе Татарстана полицейские задержали 62-летнюю женщину и 47-летнего мужчину, которые на протяжении длительного времени продавали алкоголь и сигареты без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено, криминальный дуэт закупал продукцию в соседнем регионе и перевозил ее в Татарстан. Во время задержания у женщины было изъято порядка 6 650 литров спиртного стоимостью более 4 млн рублей.

Мужчину поймали во время разгрузки очередной партии табачных изделий. Во время задержания злоумышленник пытался подкупить полицейских, предложив им 200 тыс. рублей и пообещав ежемесячно платить по 50 тыс. рублей за покровительство.

При осмотре склада полицейские нашли и изъяли 56 коробок с пачками сигарет различных марок и более 2 тыс. литров алкоголя.

Образцы изъятой алкогольной и табачной продукции направлены на экспертизу.

На время следствия оба подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде.

