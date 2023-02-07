Продавец магазина из Лениногорска смог сохранить 250 тыс. рублей клиента от аферистов

Звонок с неизвестного номера застал жителя Лениногорска, когда он находился на работе. Собеседник представился специалистом банка и сообщил, что мужчина стал жертвой мошеннических действий, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Лениногорскому району.

Он предложил выполнить процедуру, чтобы сохранить финансовые активы. Не подозревая, что он говорит с аферистами, мужчина рассказал о балансе своих карт и снял по указанию собеседника все сбережения.

После этого мужчину проинструктировали сходить в ближайший салон связи и перевести средства на указанный аферистом якобы безопасный счет.

К счастью, сотрудник салона засомневался, когда увидел, что счет, на который мужчина собирался отправить 250 тысяч рублей, на самом деле номер банковской карты третьих лиц, и порекомендовал жителю Лениногорска обратиться в полицию.

Отдел МВД России по Лениногорскому району призывает граждан проявлять бдительность! Если вам звонит незнакомец, который представляется работником банка и сообщает о проблемах со счетом, не принимайте во внимание эти слова. Нет никаких «безопасных счетов». Это выдумки мошенников.