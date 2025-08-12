Продавцы начали использовать разработанную в Татарстане онлайн-кассу с элементами ИИ

Сотрудники общественной приемной уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева провели выездную встречу с предпринимателями, работающими в казанском торговом центре «Порт». Темой встречи стало обсуждение с продавцами вопросов, связанных с маркировкой товаров легкой промышленности, непосредственно на месте их продажи, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена РТ.

Руководитель общественной приемной уполномоченного Евгений Безроднов напомнил, что введение обязательной маркировки товаров легкой промышленности вызвало озабоченность со стороны предпринимателей. В связи с этим Раис РТ Рустам Минниханов направил обращение на имя Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой дать предпринимателям дополнительное время для маркировки складских остатков. Правительство России учло позицию Татарстана и в конце июля продлило срок реализации немаркированных товаров до 31 декабря 2025 года. При этом нереализованные остатки можно промаркировать до 1 марта 2026-го.

«Теперь самое важное, чтобы татарстанские предприниматели смогли в полной мере воспользоваться ей (отсрочкой – прим. Т-и) и за оставшееся время привести свои товарные запасы в соответствие с требованием закона», – сказал он.

В ходе приема Безроднов ответил на многочисленные вопросы продавцов.

Кроме того, сотрудники общественной приемной в ТЦ «Порт» присутствовали на полевом тестировании новой версии мобильной онлайн-кассы GOru.site-KKT-F, разработанной резидентом Иннополиса – компанией GOru.site. Устройство со встроенным мессенждером и элементами искусственного интеллекта позволяет без помощи компьютера создавать и заводить в систему «Честный знак» новые карточки товаров, получать для них коды маркировки, вводить их в оборот, распечатывать на принтере для этикеток, а также передавать и принимать коды маркировки по УПД (ЭДО).

Как пояснил директор компании Рустам Залалдинов, благодаря применению технологии искусственного интеллекта и встроенному мессенджеру работа с онлайн-кассой стала интуитивно понятной для любого продавца. Более того, ее использование позволяет предпринимателю заметно снизить расходы на маркировку товаров и сэкономить на эквайринге.

По словам Залалдинова, оборудование уже прошло апробацию у предпринимателей из разных регионов России и вызвало заметный интерес, в том числе среди вьетнамских и китайских предпринимателей на оптовых рынках. Для них компания даже выпустила подробные инструкции по работе с устройством на их родных языках.