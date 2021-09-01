Продавать товары в интернете может каждый: татарстанцам помогут выйти на маркетплейсы

В Татарстане количество бизнесменов, которые продают товары на маркетплейсах, выросло с начала года втрое – сегодня их уже около 10 тысяч. Что можно продавать на электронных торговых площадках и как на них зарегистрироваться – в материале ИА «Татар-информ».

«Те, кто вышел на просторы интернета, смогли не только сохранить производства и рабочие места, но и увеличить обороты»

Фото: © пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Рынок растет как снежный ком

Развитие электронной торговли подтолкнул локдаун, который случился в прошлом году из-за коронавируса. Люди, которые не могли покупать товары в магазинах, стали активно приобретать их в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Площадки позволили сохранить бизнес предпринимателям, которые освоили интернет-торговлю. «Те, кто вышел на просторы интернета, смогли не только сохранить производства и рабочие места, но и увеличить обороты», – говорит исполнительный директор Центра электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.

За 2020 год количество татарстанских предпринимателей, которые вышли на маркетплейсы, увеличилось в 10 раз и превысило 3 тыс. В этом году рост продолжился – на конец первого полугодия на торговых интернет-площадках было зарегистрировано около 10 тыс. человек. Причем товары пользуются большим спросом: если за весь 2020 год татарстанцы заработали на маркетплейсах 3,5 млрд рублей, то только за полгода выручка составила 14,3 млрд рублей. Доля татарстанских селлеров по количеству и товарообороту в Приволжском федеральном округе составляет около 20%, на них приходится почти четверть всех отправлений товаров в ПФО.

Инесса Яруллина Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

«Рынок сбыта огромен, только в России 57 млн человек приобретают товары в интернете. Таких темпов роста нет ни в одном сегменте экономики. По данным аналитиков, каждый год этот рынок растет на 10 млн человек, и каждый продавец может найти спрос на свой товар», – отмечает Яруллина.

«Самостоятельно шишки набивать можно, но не нужно»

Можно и самостоятельно выйти на маркетплейсы – как говорится, не боги горшки обжигают. Для этого нужно тщательно разобраться с нюансами работы на различных платформах. Однако этот путь может быть долгим. «Наши предприниматели молодцы, они сами во всем могут разобраться. Но очень часто они нуждаются в некой консультации – им просто надо показать путь, сказать, какие кнопки нажать, как настроить склад, как сформировать штрих-коды, – и всё, дорога для них открыта», – отмечает Яруллина.

О сложностях с регистрацией на маркетплейсах предприниматели рассказали в ноябре прошлого года Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В ответ на эти жалобы по поручению Президента РТ была создана рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли, в которую вошли руководители министерств и финансовых структур. Координация деятельности рабочей группы была поручена помощнику Президента РТ, бизнес-омбудсмену Фариду Абдулганиеву. А в марте этого года заработал Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при Торгово-промышленной палате республики.

С помощью ЦЭТ около 2,7 тыс. татарстанских предпринимателей вышли на маркетплейсы и совершили хотя бы одну продажу Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

За шесть месяцев с начала работы центр оказал около 13 тыс. консультаций. С помощью ЦЭТ около 2,7 тыс. татарстанских предпринимателей вышли на маркетплейсы и совершили хотя бы одну продажу. Это более 36% от всех татарстанских предпринимателей, которые начали торговлю на маркетплейсах в этом году.

Что можно продавать на маркетплейсах?

С какими товарами выходят наши предприниматели? «Со всем! Продают одежду, обувь, товары для дома, товары для детей, dry food – продукты питания длительного хранения, кожаные изделия, изделия из дерева, средства дезинфекции, коврики для йоги. Не продают только то, что запрещено продавать согласно российскому законодательству. Со всем остальным наши предприниматели приходят», – отвечает глава ЦЭТ.

Продают одежду, обувь, товары для дома, товары для детей, dry food – продукты питания длительного хранения, кожаные изделия, изделия из дерева, средства дезинфекции, коврики для йоги Фото: tatarstan.ru

Так, предприниматель Альбина Акмалова после обращения в ЦЭТ успешно продает маникюрные наборы на онлайн-площадке. «Была проведена кропотливая работа менеджером ЦЭТ. Она уберегла нас от множества ошибок, подсказала, что лучше разместить, и ускорила весь процесс. Сейчас наш товар бестселлер на площадке Ozon, и мы еле успеваем заполнять склад», – поделилась Акмалова.

Предприниматель Эльдар Зиганшин развивает бренд мусульманской одежды Amira. «В прошлом году мы столкнулись с ограничениями пандемии. Розница закрылась, и возникла потребность увеличить продажи по разным каналам. Центр электронной торговли оказал нам поддержку, обучил, и сейчас продаем на Ozon и Wildberries. Аудитория здесь широкая, не только Татарстан, а вся страна. С маркетплейсами существенно экономим на рекламе и продвижении, логистике, менеджменте и складах», – отмечает Зиганшин.

Чем поможет «Маркетплейс.Легко»

Чтобы получить бесплатную услугу от государства, нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимателей РТ и заполнить анкету. Далее бизнесмена будет вести «Маркетплейс.Легко».

«Мы созваниваемся с предпринимателем, он может к нам даже не приходить. Мы можем все это сделать удаленно», – отмечает глава ЦЭТ.

В центре предпринимателю подскажут, какой маркетплейс лучше выбрать для продажи товара. Затем вместе со специалистами пройдут регистрацию и модерацию.

В центре предпринимателю подскажут, какой маркетплейс лучше выбрать для продажи товара Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Для этого нужно собрать пакет документов. Для всех маркетплейсов он одинаковый.

Для ИП: копия паспорта, ИНН, ОГРН, документ, подтверждающий право на применение упрощенной системы налогообложения.

Для ООО: ИНН, ОГРН, устав компании, приказ о назначении директора, документ, подтверждающий право на применение упрощенной системы налогообложения.

Самозанятым нужно представить только копию паспорта.

После регистрации «Маркетплейс.Легко» бесплатно создает 10 карточек товара.

В Центре электронной торговли работает продакшн-студия, где маркетологи, фотографы и модели создают «продающий» внешний вид товара, начиная от красивой профессиональной фотографии и заканчивая видеороликами и грамотным описанием продукта. Этот опыт – уникальный для России.

«Мы снимаем товар, чтобы на маркетплейсах разместить красивый фотоконтент. Оцифровать товар, презентовать его – самое сложное. Для продажи в интернете должна быть красивая фотография, красивое описание, чтобы человек захотел это купить. В интернете продается не товар – продается фото и описательная часть», – подчеркивает Яруллина.

Специалисты центра помогут выбрать логистическую схему под каждый товар индивидуально, решить вопросы с упаковкой, маркировкой товара. При участии Фонда поддержки предпринимательства решается при необходимости и вопрос сертификации товара, причем эта услуга субсидируется государством.

«Комиссия на маркетплейсах составляет от 3 до 15%, в зависимости от категории товара и других параметров. Зная стоимость товара и его габариты, мы сразу можем подсказать предпринимателю, какую комиссию возьмет маркетплейс, сколько будет стоить доставка, возврат товара. Мы ему покажем, сколько он при продаже своего товара получит, чтобы он понимал, насколько конкурентоспособна у него цена. Может быть, он повысит цену товара, может быть, надо опустить маржинальность, и предприниматель получит прибыль за счет объемов. Такие расчеты для предпринимателей очень важны, и мы их делаем», – рассказывает руководитель центра.

Эксперты центра будут направлять предпринимателя до того времени, как он отгрузит первый товар и поймет, как работает система.

Предпринимателям расскажут, как выйти на маркетплейсы

Специалисты «Маркетплейс.Легко» рассказывают о возможностях центра на бесплатных выездных учебно-практических мероприятиях «Интернет-торговля как будущее предпринимателей» в муниципальных образованиях. Их прослушали уже более 2,7 тыс. предпринимателей.

Специалисты «Маркетплейс.Легко» рассказывают о возможностях центра на бесплатных выездных учебно-практических мероприятиях Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

«Мы рассказываем о возможностях продажи продукции или оказания услуг через интернет и стараемся мотивировать предпринимателей к продажам в интернете. Предприниматели узнают, что есть такая организация, как наша, что на маркетплейсы выйти легко и для этого даже не нужно приезжать, а работать удаленно. После каждого модуля к нам подходят предприниматели и говорят: «Спасибо, что вы приехали! Мы очень хотим выйти на маркетплейсы». После семинаров у нас много звонков. Звонят предприниматели через два дня, неделю и говорят: “Мы приняли решение выйти на маркетплейсы, помогите нам, пожалуйста!”», – сказала Инесса Яруллина.

В начале сентября состоится новая серия семинаров для предпринимателей. Обучение пройдет 2 сентября в Зеленодольске, 3 сентября – в Елабуге, 6 сентября – в Казани и 8 сентября – в Лаишеве. Открыта предварительная регистрация для участия в мероприятиях.

Потенциал в сфере малого и среднего бизнеса очень большой: из 150 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в Татарстане, интернет-торговлю освоило меньше 10%. Перспективна эта ниша и для самозанятых, которых насчитывается около 120 тысяч.

Вместе с тем спикер полагает, что рост интернет-торговли не будет бесконечным. «Надо вовремя занять свою нишу. Мы говорим предпринимателям: будьте первыми. Рано или поздно на этот рынок придут все», – уверена Яруллина.

В Татарстане разрабатывается программа интернет-торговли

Яруллин также сообщила, что в настоящее время разрабатывается программа развития интернет-торговли Республики Татарстан на 2022-2026 годы. «Мы будем первым регионом, где на региональном уровне создается такая программа», – отмечает Яруллина.

При подготовке программы были учтены лучшие практики лидеров российского рынка и опыт успешных продавцов из Татарстана с учетом тенденций развития российского и татарстанского рынка электронной торговли. Крупные маркетплейсы и логистические компании уже выразили намерение включиться в реализацию этой программы.

Помощник Президента РТ, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев сообщил ИА «Татар-информ», что при подготовке программы были учтены лучшие практики лидеров российского рынка и опыт успешных селлеров из Татарстана с учетом тенденций развития российского и татарстанского рынка электронной торговли. «Крупные маркетплейсы и логистические компании уже выразили намерение активно включиться в реализацию этой программы», – подчеркнул он.

Фарид Абдулганиев Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

По его словам, Правительство Республики Татарстан прилагает большие усилия по формирования инфраструктуры логистических центров, привлечению в республику ведущих российских и мировых маркетплейсов, обучению работе с ними.

«Наша главная задача – создать для татарстанских предпринимателей комфортные условия для выхода на быстрорастущий рынок электронной торговли, который становится одним из основных рынков сбыта. А ведь именно сбыт является главным фактором успеха любого бизнеса. Бесплатные выездные учебно-практические мероприятия, которые проводятся специалистами Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» в различных муниципальных районах Татарстана, оказались очень востребованы среди предпринимателей, которые начинают понимать, какие конкурентные преимущества им дает электронная торговля. Главное – не упустить время и успеть воспользоваться благоприятной ситуацией», – отметил Абдулганиев.