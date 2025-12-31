«Продали в интернете, а разливали в гараже»: где нельзя покупать алкоголь на Новый год

Алкоголь, купленный по дешевке с рук или в интернете, может покалечить или убить. Где в Татарстане купить качественный алкоголь? Что сделать, чтобы праздничное застолье не закончилось на больничной койке? Об этом и многом другом «Татар-информу» рассказал заместитель главы Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов.





В Татарстане на сегодня больше 7,5 тысячи торговых точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя

Фото: © «Татар-информ»

«ЕГАИС хранит алкогольный рынок в Татарстане от фальсификата»

В Татарстане на сегодня больше 7,5 тысячи торговых точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Во всех этих точках, объяснили «Татар-информу» в Госалкогольинспекции РТ, установлено оборудование системы ЕГАИС, с помощью которой идет контроль за производством и оборотом алкогольной продукции.

«Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции была введена в 2005 году. Она позволяет проследить судьбу каждой единицы алкогольной продукции, начиная от завода-изготовителя, заканчивая магазином и покупателем. Приобретая алкоголь, покупатель может самостоятельно воспользоваться сервисом ЕГАИС и проверить, находится ли его покупка в легальном обороте», – рассказал заместитель главы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

К слову, в Татарстане система ЕГАИС начала встраиваться в рознице в 2015 году и за несколько лет была подключена к каждой точке, продающей алкоголь.

«Если бутылки в системе нет или она отображается как уже проданная в другом регионе, это говорит о том, что, возможно, где-то есть производство поддельных марок или поддельной продукции. По этим фактам начинают работу сотрудники правоохранительных органов и Росалкогольрегулирования», – объяснил он.

Рустем Арсланов: «Приобретая алкоголь, покупатель может самостоятельно воспользоваться сервисом ЕГАИС и проверить, находится ли его покупка в легальном обороте» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

За нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная ответственность. Штраф – от 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц – от 150 тысяч рублей. Нелегальный алкоголь в полном объеме изымается.

«С появлением этой системы движение алкоголя стало прозрачным. Поэтому мы гарантируем нашим жителям, что в торговых объектах, у которых есть лицензия и установлено оборудование ЕГАИС, хороший и качественный алкоголь. Могу сказать больше: за последние 9 лет в магазинах, имеющих лицензию, продаж нелегальной продукции не было», – сказал он.

С 2020 года в России действует мораторий на проверки бизнеса. В то же время, по словам Рустема Арсланова, нередко владельцы алкогольного бизнеса сами приглашают работников Госалкогольинспекции, чтобы те проверили, нет ли нарушений на их производстве. Если обнаруживаются какие-либо проблемы, бизнес их исправляет.

«Количество проверок значительно снизилось, за этот год мы провели 111 контрольных мероприятий. Пять лет назад – до пандемии – мы проводили в год до 3 тысяч проверок. Стоит отметить, что при уменьшении контрольных проверок в десятки раз выросло количество профилактических мероприятий. За год мы их провели около 3 тысяч», – отметил он.

Алкоголь нелегально теперь продают из рук в руки – например, в гаражах, где из одной бадьи неизвестного происхождения спирт разливается по бутылкам в условиях антисанитарии и продается людям Фото: © «Татар-информ»

«Не покупайте алкоголь с рук и в интернете»

Алкоголь нелегально теперь продают из рук в руки – например, в гаражах, где из одной бадьи неизвестного происхождения спирт разливается по бутылкам в условиях антисанитарии и продается людям. Опасность в себе таит и покупка алкоголя через интернет – за красивыми фотографиями люксового алкоголя на каком-нибудь «специализированном» сайте может скрываться все тот же условный «гараж».

«По закону алкоголь запрещено продавать дистанционно. Но, тем не менее, в интернете находится много объявлений о продаже алкогольной продукции. Мы с этим боремся и закрываем такие сайты. Владельцы таких сайтов также нарушают время продажи алкоголя, готовы доставлять его круглосуточно. Что именно вам продали, вы никогда не узнаете. И подкрашенный красителями пищевой спирт – это еще не самое ужасное», – рассказал Рустем Арсланов.

В деревнях, селах и небольших городах нелегальный алкоголь продают самогонщики, но условные. Условные, потому что, как объясняют эксперты, гнать самогон тяжело – для этого, во-первых, нужно хорошо знать химию, во-вторых, некоторые продавцы, чтобы избежать мороки, закупают «чистейший пищевой спирт с завода», а на самом деле – технический спирт, который сильно вредит здоровью покупателя.

«По закону алкоголь запрещено продавать дистанционно. Но, тем не менее, в интернете находится много объявлений о продаже алкогольной продукции» Фото: © «Татар-информ»

«Самогонщиков сейчас мало осталось, но они еще есть. Нелегальный оборот в Татарстане идет только через нелицензионные точки или из рук в руки. Если вы не покупаете алкоголь с рук, то вам не о чем беспокоиться», – отметил Рустем Арсланов.

«От него почти сразу может наступить слепота, начнут отказывать органы»

Последствия употребления поддельного алкоголя разнообразны – от слепоты до гибели.

«Почему это происходит? В нелегальном обороте используется спирт, который ушел от акциза. Использовать нормальный и предназначенный для этих целей пищевой спирт слишком дорого для нелегальных продавцов. Поэтому они используют спирты какого-то непонятного происхождения, в том числе технические. Есть спирты, которые после первого же употребления могут причинить большой вред здоровью, вплоть до летального исхода. Это метиловый спирт, который не имеет запаха, а по вкусу ничем не отличается от этилового спирта. По цвету он такой же прозрачный. Обыватель никак не сможет отличить этиловый спирт от метилового. А от него почти сразу может наступить слепота, начнут отказывать органы», – добавил Рустем Арсланов.

«Самогонщиков сейчас мало осталось, но они еще есть. Нелегальный оборот в Татарстане – идет только через нелицензионные точки или из рук в руки» Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, чтобы уберечь людей от употребления метилового спирта, на производствах в него подмешивают битрекс – супергорькое вещество, которое невозможно проглотить. Но находятся те, кто на этапе производства выносит технический спирт «налево», а потом перепродает.

«Отметим, по закону самому производить алкоголь можно, продавать нельзя. Но мы все равно никому не рекомендуем этого делать, несмотря на миф о том, что: "Я сам произвел, у меня все самое чистое", – никакое частное производство не может обеспечить такой очистки, как ликеро-водочные заводы», – рассказал Рустем Арсланов.

Продажа собственного алкоголя строго запрещена, наказание для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей. Человеку может грозить и уголовная ответственность, если он намеренно несколько раз добавлял в свою продукцию метиловый спирт и его на этом ловили и если кто-то пострадал от его продукции.

Покупать алкоголь, особенно, к праздничному столу, подчеркивает эксперт, необходимо в лицензированных торговых точках. Чтобы праздник не обернулся трагедией.

«На вкус и цвет товарищей нет. Но в первую очередь я советую обращать внимание на продукцию местных производителей. У наших производителей сейчас огромная линейка – делают не только водку, но и виски, и джин, и ром. Причем весь цикл производства у нас в республике. Единственное, чего у нас в регионе не хватает "из своего", – это вина, в том числе игристого, а именно оно ассоциируется у всех с Новым годом. Главное – покупайте его в легальных точках, и бояться будет нечего. С Новым годом!» – подытожил он.