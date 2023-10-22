Продал все свои машины и гаражи, чтобы помочь бойцам СВО: история челнинского бизнесмена

Валерий Тигр целиком посвятил себя помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Я сам хотел попасть на СВО, но из-за возраста и здоровья не взяли»

Валерий Тигр – 49-летний успешный предприниматель из Набережных Челнов, который целиком посвятил себя помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям. Говорит, что делает это по велению сердца и из искренней любви к Родине.

У Валерия Тигра есть девушка и две дочери, которые полностью разделяют убеждения предпринимателя. Младшая дочь покупает сладости, чтобы отправить их с очередным гуманитарным грузом российским военнослужащим, а старшая отправляет деньги на помощь бойцам СВО.

Валерий рассказал, что после начала СВО сам отправился в пункт призыва и попросил, чтобы его взяли на службу.

«Я пришел, но мне сказали, чтобы я возвращался домой, мол, слишком старый и не подхожу по возрасту. Да и из-за коронавируса легкие сильно ослабли. Я действительно хожу и иногда задыхаюсь», – рассказал Валерий.

Он признался, что болезнь протекала тяжело. Челнинские врачи буквально вытащили мужчину с того света. После того как Валерий не смог попасть в зону СВО, он вместе с семьей начал искать альтернативные способы помочь своей стране.

Предприниматель продал все гаражи и машины, чтобы помочь военнослужащим и их семьям

Валерий Тигр рассказал, что продал свои гаражи и автомобили, чтобы использовать вырученные средства для поддержки бойцов и их семей.

«Последняя моя машина – Mercedes-Benz G-класса, ее я продал тоже. Решил, помогу-ка я лучше военнослужащим. Я начал общаться с ребятами, что лежат на лечении с ранениями, и спрашивать, как у них обстоят дела. Некоторые сказали, что скучно им там, новости с телефонов читать неудобно. Тогда мы вместе с семьей купили несколько телевизоров и отправили их в госпитали», – поделился челнинский предприниматель.

Знакомым Валерий часто напоминает, что у каждого в кругу его общения есть человек, в чьей семье кто-то служит в зоне СВО, он советует интересоваться, что военнослужащему необходимо, а потом оказывать посильную помощь.

Предприниматель рассказал, что иногда бойцы сами звонят ему и просят о поддержке. Один из военнослужащих, с которыми Валерий поддерживает связь, называл его во время телефонного разговора дядей Валерой. Бизнесмен признался, что многие так к нему и обращаются.

«Это Эльмир, парень прошел две чеченские войны, как-то пришел ко мне и говорит, что хочет попасть в зону СВО, попросил совета. Я ему рекомендовал идти через «Ахмат», он подписал контракт на три месяца, отслужил и невредимым вернулся. Я его встретил, и мы сразу поехали в школу, где учится его дочь», – рассказал Тигр.

В тот день отец в военной форме с букетом цветов зашел в класс, и девочка встретила его крепкими объятиями. Эльмир тогда рассказал, что просто понял, что должен быть в зоне СВО, а поддержка близких и осознание, что дома его ждут родные, ему помогли вернуться.

Отец в военной форме с букетом цветов зашел в класс, и девочка встретила его крепкими объятиями Фото: стоп-кадр видео

«Если все мы будем бездействовать, кто тогда защитит нашу страну?»

Валерий Тигр считает, что необходимо идти защищать страну, чтобы враги не пришли на наши земли.

«Оглянитесь вокруг, сейчас здесь тихо и спокойно, но если мы все будем сидеть на месте и рассуждать, что без нашего участия Президент страны все решит сам, ничего не получится. Если все мы будем бездействовать, кто тогда защитит нашу страну?» – поделился мнением бизнесмен из Челнов.

Он с горечью вспоминает, что в его окружении есть люди, которые убеждены, что их СВО не касается. Что это «не их война». Но войну, говорит Валерий, никто еще и не начинал. Сейчас российские военнослужащие стоят на защите страны, на которую только хотят напасть, но противнику не хватит сил, считает предприниматель.

Он рассказал, что часто встречается с мобилизованными, которые приезжают в отпуск, и интересуется, может ли чем-то помочь ребятам.

«Был такой, например, Райхан. Он сказал, что к дому, где он живет, не подводят газ. Ну я и позвонил сразу замглавы, а потом и главе Тукаевского района, обрисовал им ситуацию, и вопрос решили в течение часа», – улыбнулся Валерий.

Валерий часто встречается с мобилизованными, которые приезжают в отпуск, и старается помочь им и их семьям Фото: стоп-кадр видео

Еще он узнал у военнослужащего Райхана, что его мать живет в деревне в Заинском районе и туда не ходит ни один автобус, предложил купить его матери машину. Автомобиль быстро нашли в Альметьевском районе, приобрели и передали его матери бойца.

Валерий говорит, что часто вступает в конфликты с людьми, которые считают, что Родина им что-то должна. Он убежден, что это мы должны ее защищать, поскольку это наша земля, на ней мы родились и живем.

Валерий признается, что ему трудно говорить о таких вещах, в горле сразу появляется ком, а на глаза наворачиваются слезы.

«Мне трудно говорить про таких людей. Как бы мне ни хотелось, а некоторым просто не объяснить, что мы должны, обязаны помочь своей стране. Сюда мы врагу все равно не дадим дойти, у нас хороший народ, здесь живет много патриотов», – утверждает бизнесмен.

Под конец беседы он искренне попросил всех неравнодушных, чтобы они посильно и безвозмездно помогали стране. Помогали не за деньги и не за признание, а просто так – от души и сердца.