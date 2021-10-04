Прочувствовать специальность: для студентов Казани пройдет work-тур «Время молодых 2.0»

С 14 октября в Казани стартует Work-тур «Время молодых 2.0». Первой площадкой станет ВЦ «Казанская ярмарка», после чего ярмарка вакансий пройдет в 21 учебном заведении города. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Ребята смогут познакомиться с возможностями портала "Время молодых", а также на базе каждого учебного заведения пройдет маркет вакансий, а также встречи с работодателями. Студенты смогут получить опыт в собеседованиях, понять, какие перспективы есть в профессии, которую он выбрал и с чего нужно начинать. Такие мероприятия пройдут в вузах и колледжах города», – отметила спикер.

Завершится work-тур 24 ноября. Последней точкой станет КФУ. Подобное мероприятие позволит узнать, почему большинство молодых людей выбирают работу не по выбранной в вузе специальности, добавила Кондратьева.

Для каждого вуза будет составлена своя индивидуальная программа в зависимости от специальностей, представленных в учебном заведении.

«Мы стараемся связываться с теми предприятиями, где студенты конкретного учебного заведения часто проходят практику, чтобы заранее показать ребятам, какие возможности предоставляются им во время учебы», – пояснила замдиректора Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Алия Адиева.

Для некоторых специальностей будут проведены мастер-классы, чтобы показать студентам специфику работы по тем или иным специальностям и смогут прочувствовать профессию, сообщила Адиева.

Главной целью тура станет налаживание коммуникации между работодателями и студентами, которая зачастую не происходит по разным причинам, заключила Алла Кондратьева.