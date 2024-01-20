«Прочитай и все сбудется»: чем опасна молитва из интернета, обещающая решить все проблемы

Отец Александр, изучая результаты поиска и увидев, что этого, как он назвал, «мусора» в Сети бесчисленное количество, даже расстроился

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чего хотят такие каналы? Они создают видео, чтобы собрать деньги»

По запросу «православная молитва» на YouTubе и в любом браузере сразу выходят сайты или каналы, которые предлагают потратить 5 минут времени и наладить свою жизнь.

Вместе с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии отцом Александром Ермолиным мы изучили такие примеры на популярном видеохостинге. К слову, отец Александр сначала смеялся, изучая результаты поиска, а увидев, что этого, как он назвал, «мусора» в Сети бесчисленное количество, даже расстроился.

Первое видео, которое нам попалось, называется: «10 января прочти один раз молитву, сам Михаил встанет на защиту! Молитва Архангелу Михаилу. Православие». Видео длиной в 12 минут. Под сменяющие друг друга картинки за кадром голос читает акафист Архистратигу Михаилу. В описании рассказывается про то, что 10 января – праздник Михайлов день.

«В народе праздник Михайлов день 2024 называют Михайловские Оттепели и Михайловские грязи», – говорится в описании к видео. Там же указано, что у Архангела Михаила просят защиты от темных сил, сглаза и порчи, а также исполнения желаний.

«Во-первых, давайте заглянем в церковный календарь – там написано, что день памяти архистратига Михаила 8 ноября. Во-вторых, в православии нет такого понятия, как порча и сглаз», – объясняет отец Александр.

Иерей Александр заметил, что ни в самом видео, ни в описании к нему не объясняется, почему именно сегодня надо читать эту молитву.

«Давайте посмотрим, что вообще хочет канал? Как обычно бывает, они создают топовые видео, чтобы собрать деньги. Начинаем изучать и видим, что здесь выложено достаточно много видео такого же характера, а в описании самого канала указан номер банковской карты и подпись “для желающих помочь”. То же самое в конце видео – картинка с реквизитами банка», – отметил отец Александр.

Понятно, что такие каналы созданы с одной целью – заработать деньги. Авторы не преследуют никаких духовных и православных целей. Люди, которые создают такой контент, даже не уделяют время, чтобы внимательнее изучить православный календарь.

«Вот еще одно видео, называется “День Матронушки 22 ноября”. Открываем православный календарь и видим, что в этот день почитают память Преподобной Матроны 492 года. А в видео используется икона Матроны Московской. Вот мы сразу нашли ошибку – это не та Матрона. Учите матчасть!» – возмущается священник

Далее видим еще одно видео: «Прочитай эту молитву, и избавишься от всех трудностей, все начнет исполняться. Сильная молитва!». Отец Александр говорит, что это совершенно не церковные посылы.

«Мы встретили на этом канале такие заголовки: “Прочти о здравии на весь год, и все болезни уйдут!”, “Включи дома тихонько. Сильнейшая молитва!”, “Иисусова защита”. Тут написано, что молитву надо прочитать именно в определенный день. То есть получается, что защита Христа в другой день не работает? Почему именно в этот день нужно читать молитву? В другой день не читается, что ли? Что значит “очень сильная молитва”? Значит, что есть не очень сильная? Это что, как заклинание какое-то, что ли? Содержание у всех этих видео одно и то же – они читают либо молитву, либо акафист и нет никаких объяснений», – говорит отец Александр.

«Если уж ты собираешь деньги, потрудись хотя бы изучить церковный календарь»

«Вот еще один пример видео из Интернета: “Такое бывает раз в 99 лет! Сильная молитва Богородице! Все сбудется!” В описании ничего не говорится про 99 лет, но оно набрало 14 тысяч просмотров. На видео голос просто читает акафист Богородице.

«При этом авторы просят поддержать канал и выход новых видеомолитв. Неужели сделать такое видео большой труд? Если уж ты собираешь деньги, потрудись хотя бы изучить церковный календарь», – говорит отец Александр.

Смотрим другой канал, там в одном из видео рассказывают, что такое крест: «Можно ли носить крестик? Энергообмен с родом». Там говорят, что вертикальная часть креста якобы обозначает связь с родом, а горизонтальная – энергообмен.

«Это бред!» – коротко комментирует священник.

Часто подобные каналы используют «желтые» заголовки, например: «Вы не поверите, что произойдет после этой молитвы!» А на видео читают заповеди блаженства.

«Это не молитва. Причем она постоянно повторяется в течение видео. Хорошо, когда человек знает заповеди блаженства, их читают на литургии, но после прочтения на вас не посыпется манна небесная. В православии это не так работает. Но вот я открываю следующее видео, и там снова читают заповеди блаженства. Они что, больше вообще ничего не знают? Люди ведь воспринимают это за чистую монету, судя по комментариям. Авторы пишут: “Прямо сейчас Святой Дух поможет. Только сейчас Иисус тебя исцелит”. Знаете, это не православный канал. Это просто попытка сделать пиар. Но что интересно, у всего этого есть аудитория», – рассуждает иерей Александр.

«Используйте официальные православные сайты, не ведитесь на громкие заголовки и обещания решить все ваши проблемы в один миг и без труда, ходите в храм, общайтесь с батюшкой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ходите в храм, тогда вы не попадетесь на удочку мошенников, которые хотят на вас заработать»

Отец Александр предполагает, что ведутся на такие обещания внезапного счастья малограмотные люди, не знакомые с основами православной веры.

«Они обещают, что пройдет черная полоса, если посмотреть видео. Самое главное, что нужно знать, – нет никакой черной полосы. Некий опыт церковной жизни и интуиция позволяют верующему человеку отличить хорошее от плохого. Вот, например, человек с художественным вкусом – он же отличит хорошую картину от плохой. Вот если я посмотрю на кубический постмодерн, я ничего не пойму. А они скажут: “Знаете, вот это хороший кубизм, а это – плохой”, – и еще начнут спорить друг с другом. Потому что у них есть опыт арт-жизни. То же самое у человека, у которого есть опыт церковной жизни, он отличает, что правильно, а что – нет», – говорит священник.

«Закончится черная полоса, исчезнет порча, Божия Матерь снимет с тебя сглаз», – все эти фразы противоречат основам православия. У христиан нет ни порчи, ни сглаза, ни черной полосы, подчеркивает иерей Александр.

«Православная церковь никогда не будет использовать таких слов, как ‘’сильная универсальная молитва’’, обещать что-то раз в 99 лет. Меня просто сразили наповал эти видео, и ведь авторы пишут это на фоне образов Спасителя, Богородицы и святых», – говорит священнослужитель.

Используйте официальные православные сайты, не ведитесь на громкие заголовки и обещания решить все ваши проблемы в один миг и без труда, ходите в храм, общайтесь с батюшкой, советует отец Александр. Тогда, уверяет он, вы не попадетесь на удочку мошенников, которые просто хотят на вас заработать.

«Лучше, конечно, стараться читать молитвы, а не слушать. Нужно завести привычку уделять определенное время для этого, зажигать лампадку. Лучше стоя, потому что это помогает нам сконцентрироваться. Это не универсальный совет, надо делать так, чтобы нам это помогало. Молитва – это общение с Богом. И я всегда советую стараться молиться по молитвослову, но потом еще стараться поговорить с Богом своими словами», – подытожил иерей Александр.