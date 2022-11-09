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Происшествия
9 ноября 2022  11:48
Елена Саляхова

Процесс над Галявиевым прервала пожарная тревога в здании Верховного суда

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Процесс над Галявиевым прервала пожарная тревога в здании Верховного суда
фото: Елена Саляхова

Только что в здании Верховного суда Татарстана прозвучала пожарная тревога. Процесс над Ильназом Галявиевым прервала эвакуация. 

Тревога прозвучала в тот момент, когда судья начал зачитывать постановление о продлении срока содержания под стражей Галявиева. 

Приставы попросили всех срочно покинуть зал.

Как стало известно агентству, причиной эвакуации стало некое сообщение, которой поступило в суд. В нем содержатся угрозы: автор требует освободить обвиняемого в убийстве школьников, иначе обещает взорвать здание.

 

#эвакуация
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