Процесс над Галявиевым прервала пожарная тревога в здании Верховного суда

фото: Елена Саляхова

Только что в здании Верховного суда Татарстана прозвучала пожарная тревога. Процесс над Ильназом Галявиевым прервала эвакуация.

Тревога прозвучала в тот момент, когда судья начал зачитывать постановление о продлении срока содержания под стражей Галявиева.

Приставы попросили всех срочно покинуть зал.

Как стало известно агентству, причиной эвакуации стало некое сообщение, которой поступило в суд. В нем содержатся угрозы: автор требует освободить обвиняемого в убийстве школьников, иначе обещает взорвать здание.