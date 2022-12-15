Пробы воздуха в окрестностях Нижнекамска показали, что превышения ПДК нет

В окрестностях Нижнекамска работают три независимые лаборатории. Пробы воздуха берутся в разных точках города и ближайшего поселка Прости. Так, пробы, взятые 13 декабря лабораторией ФБУЗ Роспотребнадзора и закамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана показали, что превышения предельной концентрации вредных веществ не выявлено. Со слов источника редакции дополнительный контроль воздуха независимыми лабораториями будет вестись в ближайшее время в ежедневном режиме.

Стоит отметить, что помимо «Нижнекамскнефтехима» на территории нижнекамского промышленного узла работают более 40 предприятий, которые также могут являться источниками выбросов.