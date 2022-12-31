Пробуждение Галимова и классика Билялетдинова: как «Ак Барс» и «Нефтехимик» закрыли год

Заключительный матч в уходящем году для «Ак Барса» завершился уверенной победой над «Нефтехимиком». Артем Галимов снова забросил симпатичный гол, а «Нефтехимик» бился до конца. Об итогах матча «Ак Барс» - «Нефтехимик» - в материале «ТИ-Спорт».

С первых минут «Ак Барс» на классе контролировал игру и задавал тот тон хоккея, который считал нужным Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» на классе разобрался с «Нефтехимиком». При Знарке казанский клуб с трудом обыгрывал даже андердогов

«Ак Барс» минувшим вечером на классе разобрался с последней командой Востока. Как бы ни пытались сопротивляться подопечные Олега Леонтьева и навязывать борьбу, «Нефтехимику» было бессмысленно рассчитывать на победу. «Ак Барс» Билялетдинова показал за прошедшие матчи, что способен без труда забирать очки с командами, явно уступающими в мастерстве.

С первых минут «Ак Барс» контролировал игру и задавал тот тон хоккея, который считал нужным. Даже на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов отметил, что команда постепенно нащупывает свою линию игры, с которой можно претендовать на равную борьбу с лучшими командами КХЛ.

«Мне кажется, играя была интересной для всех, для зрителей в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не всё получилось так, как мы хотели. Хороший второй период и завершающий третий тоже. Я очень доволен ребятами, они уже пытаются играть так, как мы хотим. Не всё ещё в порядке, но они стараются делать то, что мы говорим. Потому большая заслуга в победе парней, которые были на поле, и вратарская позиция сегодня выглядела хорошо», - заявил Билялетдинов на пресс-конференции.

При Знарке у болельщиков не было уверенности, что команда способна без труда обыграть даже условный «Сочи» Фото: ak-bars.ru

При Знарке у болельщиков не было уверенности, что команда способна без труда обыграть даже условный «Сочи». Победы «Ак Барса» добывались через преодоление и мучение на льду. Казанцы потихоньку демонстрируют болельщиками окончательные наброски своего рисунка игры. Это будет классический хоккей Билялетдинова, довольно консервативный и с упором на оборону.

Артем Галимов снова забил красиво. Воспитательные меры Билялетдинова работают?

При Билялетдинове Артем Галимов, как и Никита Евсеев, стал получать заметно меньше игрового времени, нежели при Знарке. Евсеев, по словам Юрия Бабенко, стал проявлять себя менее уверенно, поэтому отошел на вторые роли в команде. Ситуация же с Артемом Галимовым несколько иная.

95-й номер «Ак Барса» еще при Квартальнове был задрафтован клубом НХЛ «Анахайм», рассматривался как потенциально главная звезда казанского клуба в следующих сезонах. Многие проводили даже параллель с Алексеем Морозовым из-за одинакового игрового номера хоккеистов.

Однако ни при Квартальнове, ни при Знарке, ни при Билялетдинове Галимов так и не стал важнейшим хоккеистом «Ак Барса». Многие эксперты утверждали о «звездной болезни» Артема, когда он почувствовал к себе повышенное внимание после нескольких удачных матчей. Также Галимов довольно зависимый от своего настроения игрок, которому не всегда хватает спортивного профессионализма.

Многие эксперты утверждали о «звездной болезни» Артема, когда он почувствовал к себе повышенное внимание после нескольких удачных матчей Фото: ak-bars.ru

Зинэтула Билялетдинов – тот тренер, который довольно назидательно относится к молодым игрокам. Уже неоднократно в карьере Зинэтулы Хайдяровича мы наблюдали истории, когда, перевоспитывая того или иного хоккеиста, Билялетдинов открывал новую звезду отечественного хоккея.

Галимов все еще молод, но уже не юн, как тот же Евсеев. Естественно, Билялетдинов старается всячески направить Артема в правильное русло и искоренить в нем любые звездные замашки. В матче с «Нефтехимиком» Галимов снова забросил красиво, открыв счет в матче. Однако многие болельщики ждут от Артема не внешние эффектные, а количество голов. Галимову нужно сильно работать над вопросом своей статистики, чтобы выйти из разряда вечно перспективных и стать ключевым форвардом «Ак Барса».

«Ак Барс» отправляется на новогоднюю паузу, прочно закрепившись на седьмом месте Востока

Казанский клуб уже более месяца находится на седьмой строчке Востока. «Ак Барс» перманентно базировался на этом месте и при Знарке. Однако при Олеге Валерьевиче отрыв от восьмого места был минимальный, так же, как и от девятого.

С приходом Билялетдинова у «Ак Барса» в восьми матчах пять побед и три поражения. Заметное улучшение результатов позволило команде не только обезопасить себя от места вне зоны плей-офф, но и сократить отставание от команд, которые находятся выше по таблице Востока.

У казанцев есть хорошая возможность сбросить сначала с шестого места «Адмирал», а там и до «Салавата Юлаева» не далеко Фото: ak-bars.ru

Начало января ознаменуется для «Ак Барса» матчами против «Северстали», «Витязя», «Сибири». «Авангарда» и «Адмирала». У казанцев есть хорошая возможность сбросить сначала с шестого места «Адмирал», а там и до «Салавата Юлаева» не далеко.

Все это возможно исключительно при стабильно хорошем выступлении подопечных Билялетдинова против команд, уступающих «Ак Барсу» в классе. На данный момент от казанского клуба в регулярке не ждут фееричных побед против топ-команд КХЛ. Ключевое – взять очки в тех матчах, где для выигрыша нужно сыграть просто грамотно и безошибочно.

В противном случае, если казанцы будут беспорядочно отдавать очки андердогам, «Ак Барс» рискует так и закончить сезон регулярки на 7-8 месте, а это чревато попаданием на сильнейшие команды Востока уже в первом раунде плей-офф.

фото на анонсе: ak-bars.ru