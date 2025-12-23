Пробуксовка «Зенита», восхождение «Пармы», скандал в «Локомотиве»: обзор Единой лиги ВТБ

До нового года командам Единой лиги ВТБ осталось провести два матча. Чем удивляет прошлогодний чемпион питерский «Зенит» и пермская «Парма», и куда движется конфликт между «Локомотивом-Кубанью» и собственным воспитанником – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: parmabasket.ru

Первый игровой отрезок чемпионата в Единой лиге ВТБ подходит к концу

Очередными матчами регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершились минувшие выходные. Предсказуемо сложились встречи с участием команд из первой пятерки, более сильные обыграли более слабых: ЦСКА одержал победу над МБА МАИ, УНИКС над «Зенитом», «Локомотив-Кубань» над «Нижним Новгородом», а «Парма» над «Уралмашем». При этом есть, что обсудить в главном баскетбольном чемпионате страны.

Не утихающий конфликт кубанского клуба с одним из воспитанников Кириллом Елатонцевым продолжает свое развитие и дополнился новыми деталями. Загадочное восхождение «Пармы», которая в текущем сезоне обосновалась в топ-5. А также претерпевающий изменения со старта сезона-2025/26 «Зенит».

Напомним, что первые топ-5 команд сезона-2025/26 в Единой лиге ВТБ занимали места именно в такой последовательности: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Со старта нынешнего чемпионата изменения произошли незначительные. Екатеринбуржцы пока отстают и опустились на седьмую строчку, но и отрыв от впереди идущего МБА-МАИ - минимальный.

До нового года командам предстоит сыграть по два матча. Казанский УНИКС проведет две встречи на выезде против МБА МАИ и «Уралмаша». А с 4 января у команд наступает аналогичный второй отрезок сезона, который завершится в апреле. Так что предугадать итоговое расположение команд в быстро меняющемся чемпионате невозможно.

Фото: lokobasket.com

Скандалы, интриги, расследования в стенах «Локомотива-Кубани»

В центре скандала в середине баскетбольного чемпионата оказались «Локомотив-Кубань» и центровой краснодарского клуба Кирилл Елатонцев. Накануне краснодарский клуб направил официальное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) с целью запретить переход своего центрового Кирилла Елатонцева в другой клуб. Казалось бы типичные разбирательства между менеджементом клуба и его воспитанником. Никто не думал, что история затянется аж до конца декабря. Пожалуй это самый крупный подобный инцидент в отечественном баскетболе за последнее время. Отметим, Елатонцев является лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ за прошедшие два года. В «Локомотиве» он стал основным центровым.

Предыстория такова, что в апреле 2025 года у 23-летнего центрового было несколько предложений из Евролиги. Сам игрок также имел желание продолжить карьеру в более конкурентном чемпионате Европы. Однако тогда краснодарский клуб эту идею воспринял без энтузиазма. Более того, в Краснодаре озвучили для игрока не самые благоприятные последствия в случае перехода. Известно, что требовалась сумма компенсации за переход Елатонцева. И скорее всего предложенная компенсация руководство не устроила, они хотели больше. Так что подготовку к чемпионату и сезон Елатонцев возобновил с прежней командой.

Позднее руководство клуба во главе со спортивном директором Виктором Мелешко вызвали несколько игроков, в том числе и Елатонцева, для подписания дополнительного соглашения к договору, от которого последний отказался. Также у баскетболистов и персонала забрали загранпаспорта, объяснив это тем, что они пригодятся для оформления выездных документов на матч против сербской «Меги». Хотя у граждан России и так безвизовый въезд в Сербию. К тому же данные загранпаспортов имелись в клубе. Не исключено, что такими действиями клуб хотел предотвратить возможность игроков оформить выездные документы в третью страну.

На фоне этого у Кирилла возникли проблемы со здоровьем и обращаться в к медперсоналу команды он не стал. Вместо этого ему назначили больничный в другой частной клинике. В связи с чем он мог не принимать участие в играх за железнодорожников. Это вызвало недоверие со стороны клуба. Также медперсонал команды отклонений в здоровье Елатонцева не подтвердил. После чего на официальном сайте «Локомотива» появилась информация о том, что Кирилл якобы симулирует болезнь из-за чего не примет участия в ближайших матчах. Также клуб обвинил игрока в том, что он нарушает трудовой договор и тем самым подводит команду. А вскоре к проблеме отсутствия загранпаспорта у Елатонцева добавилась еще одна - в виде отображенной повестки в военкомат на Госулугах. И это притом, что Елатонцев является действующим студентом. К слову, накануне 23-летний россиянин получил разрешение играть в NCAA на один год.

Известно, что после обращения «Локомотива» в ФИБА, дело между краснодарским клубом и его воспитанником будет рассматриваться в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА). Отметим, в сезоне-2025/26 Елатонцев за «Локомотив» пока не провёл ни одного официального матча в Единой лиге ВТБ.

Фото: parmabasket.ru

«Парма» пробивает путь на верх

«Парма» стала по праву настоящим открытием сезона-2025/26. На сегодняшний день коллектив из Перми идет на пятом месте, сместив этой строчки екатеринбургский «Уралмаш». Напомним, по итогам прошлого сезона пермяки занимали лишь седьмое место. За счет чего «Парме» удалось добиться такого результата?

Если взглянуть на состав пермской команды, то он считается одним из самых молодых в Единой лиге ВТБ. Несколько игроков в команде не старше 2005 г.р. При этом в текущем чемпионате «Парма» со своим молодым составом даже дважды обыгрывала лидеров прошлого сезона «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань». Исходя из чего напрашивается вывод, что главный тренер команды Евгений Пашутин, который работает в Екатеринбурге с 2022 года, умеет взаимодействовать и настраивать коллектив даже независимо от опыта некоторых игроков.

Кроме того, в этом сезоне «Парма» подписала нескольких опытных баскетболистов, благодаря чему в команде появилось несколько сильных ликвидаторов. Двое игроков перешли из израильского клуба «Хапоэля Халона» - Джейлен Адамс (1995 г.р.) и Брендан Адамс (2000 г.р.), Виктор Сандерс (1995 г.р.) из «Енисея», Микел Хопкинс (1993 г.р.) из японского «Фукусима Файрбондз», а также Террелл Картер (1996 г.р.) из боснийского «Игокеа». Кажется, что с таким составом пермская команда может потенциально удивить в плей-офф и рассчитывать на успех в турнире.

Фото: bc-zenit.com

У «Зенита» шансов на чемпионство в текущем сезоне маловато

«Зенит» в текущем сезоне отчаянно борется за место в тройке и пока ему это удается, несмотря на все сложности со старта сезона. Напомним, в июне на посту главного тренера Александер Секулич сменил Хавьера Паскуаля, который работал в клубе с 2020 года, что не могло не сказаться на результате команды со старта чемпионата. Второй момент, который тоже не положительно сказался на результатах петербуржцев – это потеря основного лидера Алекса Пойтресса, который не примет участия в играх до конца сезона из-за серьезного повреждения крестообразных связок.

В-третьих, в команде на 50% поменялся состав, который пополнился рядом легионеров, такими как Ненад Димитриевич вернувшийся из «Милана», Ливай Рендольф из «Маккаби», Андре Роберсон из АСВЕЛа. Также по ходу сезона к «Зениту» присоединились еще двое игроков Ноа Вонле и Лука Шаманич. По большому счету, петербургский клуб усилился хорошего качества легионерами, но результата в важных матчах они пока не приносят. Во встречах против таких команд как УНИКС, ЦСКА, «Локомотив-Кубань» - они терпят поражения. Вероятно в Санкт-Петербурге существует проблема сыгранности состава.

С учетом всех вышеупомянутых моментов у прошлогоднего чемпиона Единой лиги ВТБ в текущем сезоне шансов мало. Особенно на фоне таких лидеров как УНИКС и ЦСКА и наступающих на пятки «Локомотива-Кубани» и «Пармы».