«Пробный шар»: в Госдуме отреагировали на слова Шольца о переговорах с Россией

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «пробным шаром, запущенным Западом в сторону России». Так он отреагировал на комментарий немецкого политика о переговорах с РФ.

Напомним, Шольц до этого говорил, что время для дискуссий о завершении ситуации на Украине настало. Он также считает, что в новой мирной конференции должна участвовать и Россия.

«Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит, и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — цитирует депутата Госдумы РИА «Новости».

Еще парламентарий подчеркнул, что сейчас западные страны всерьез не заинтересованы в переговорах по Украине. Он считает, что главная цель Запада – добиться уступок со стороны РФ. А пока власти США зарабатывают млрд долларов на поставках оружия. Европа же в этой цепочке – просто вассал у американцев, который не смеет открывать рот, комментирует Белик.

До этого Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ говорил, что следует искать такие формы и гарантии переговоров с Украиной, которые хоть как-то работают.