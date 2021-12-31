Пробный авиарейс из Нальчика в Казань откроют в январе

Пробный авиарейс по маршруту Нальчик — Казань хотят открыть в январе 2022 года. Об этом сообщил ТАСС представитель аэропорта «Нальчик» Ислам Шомахов.

«Вылет из Нальчика в Казань будет осуществлен 15 января в 12.00 по московскому времени, а вылет из Казани в Нальчик запланирован на 18 января в 15.10 по московскому времени», — рассказал Шомахов.

Он уточнил, что если маршрут окажется востребованным, то рассмотрят возможность запуска постоянного рейса.

Полеты будут выполняться на Bombardier CRJ 100/200 вместимостью 50 человек. Продажа билетов уже открыта.