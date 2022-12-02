Проблемы восстановления Пальмиры обсудят на конференции в Казани

Международная конференция «Проблемы посттравматического восстановления Пальмиры» пройдет с 5 по 8 декабря в казанской гостинице «Корстон». Она посвящена уникальному наследию Сирии и позволит узнать о международном опыте в вопросах возрождения древних памятников. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«В рамках конференции ведущие эксперты будут обсуждать наиболее эффективные пути и методы восстановления Пальмиры и других объектов всемирного наследия на территории Сирийской Арабской Республики. В работе конференции запланировано участие экспертов из России, Сирии, Египта, Иордании и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

В члены президиума конференции вошли министр культуры Сирии Любана Мушавех, генеральный директор Главного управления древностей и музеев Сирии Назир Авад, директор отдела раскопок и археологической документации Главного управления древностей и музеев Сирии Хуммам Саад, генеральный секретарь «Ассамблеи народов Евразии» Андрей Бельянинов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Пальмира, — один из немногих сохранившихся античных архитектурных комплексов, прозванный «жемчужиной пустыни», была построена в I-II веках нашей эры, в период римского владычества. Город стоит в Сирийской пустыне, между Дамаском и Ефратом. Величественные руины древней Пальмиры включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2015 году весь мир стал свидетелем варварского уничтожения объектов всемирного культурного наследия в Пальмире. В ЮНЕСКО осудили деяния террористов, назвав уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и неоценимой потерей для человечества. Одним из величайших объектов, включенных в список всемирного наследия, является Триумфальная Арка Пальмиры (II-III вв. н. э.) — известное на весь мир архитектурное сооружение, которое было взорвано боевиками.

В 2016 году сирийская армия при поддержке российских военных полностью освободили город от боевиков, и благодаря которым удалось сохранить уникальный «музей под открытым небом».

Организатором Конференции является Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».