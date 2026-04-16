Проблемы с оповещением во время чрезвычайных ситуаций обсудили в Казани

Проблемы координации между различными каналами связи и экстренными службами во время чрезвычайных ситуаций обсудили сегодня в Общественной палате РТ. Как отметил председатель палаты Александр Терентьев, в республике зафиксированы примеры задержек в получении сообщений и несогласованности действий в экстремальных условиях.

«Необходимо четкое понимание гражданами алгоритмов действий в различных ситуациях, а также предупреждения о последствиях паники и недостаточной организованности», – заявил Терентьев.

Зампредседателя комиссии по вопросам культуры и СМИ Общественной палаты РТ Сергей Магданов в своем выступлении привел данные из опроса представителей медиа о проблемах, с которыми они сталкиваются при возникновении ЧС.

Согласно его данным, главная проблема – отсутствие единого верифицированного информационного портала, где в оперативном порядке публиковались бы срочные сообщения.

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин, в свою очередь, предложил провести более полный опрос, как по количеству опрашиваемых, так и по числу вопросов. Он также внес предложение создать единую информационную платформу на базе мессенджера MAX, аналог которой существовал с 2015 года.