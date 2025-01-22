Проблемы репродуктивного здоровья на диспансеризации нашли у каждого шестого татарстанца

В 2024 году в Татарстане стартовал пилотный проект по проверке во время диспансеризации репродуктивного здоровья населения. Об этом на коллегии Минздрава РТ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Всего осмотрено более 56 тысяч человек, те или иные отклонения выявлены у каждого шестого. Начато соответствующее лечение», - отметил министр.

По словам Миннуллина, с 2025 года план пилотного проекта увеличился в 10 раз, он будет распространяться на всю республику.