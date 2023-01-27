Проблемы микрорайона «Солнечный город» обсудили на круглом столе в Госсовете Татарстана

Проблемные вопросы жилого комплекса «Солнечный город» обсудили на круглом столе в Госсовете РТ. В его работе приняли участие глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, депутат Фадбир Сафин, представители министерств и ведомств, исполкома Казани, члены инициативной группы жителей микрорайона.

Открывая совещание Хафиз Миргалимов напомнил, что целью встречи является рассмотрение хода выполнения резолюции круглого стола о благоустройстве территорий на примере жилого комплекса «Солнечный город», проведенного фракцией КПРФ в парламенте в феврале 2021 года.

«Осенью того же года депутаты парламента посетили микрорайон и на месте увидели клубок проблем, которые волнуют жителей, - сказал он. - Самыми острыми из них были чрезвычайная плотность застройки жилых многоэтажных домов, отсутствие социальной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов, поликлиник и больниц, автопарковок, детских площадок, парков и зеленых территорий, уличного освещения, внутридворовых дорог и проездов. Приходится с сожалением констатировать, что большинство из проблем до сих пор остаются в том же состоянии. Из 19 пунктов резолюции выполнен только один - открыта поликлиника с терапевтическим и педиатрическим отделениями».

Выступившие представители инициативной группы жителей микрорайона рассказали, что в настоящее время, несмотря на заверения властей, в «Солнечном городе» застройщик занимается подготовкой к строительству еще двух многоэтажек на остающихся территориях. Обещали, что на этих участках будут центр внешкольного образования для детей и офисный центр, сетовали они. Но выяснилось, что статус этих земельных участков переоформлен под застройку жилых зданий. При том, что в микрорайоне с 20-тысячным населением и без того наблюдается чрезвычайно острая нехватка объектов социальной инфраструктуры.

Председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова, выразив понимание многочисленных проблем жителей микрорайона, предложила проработать комплекс мер для их решения. «Нужен пошаговый план с определением ответственных лиц и муниципальных структур, приоритетных объектов», - резюмировала она.

Свое видение решения проблем микрорайона представили руководители и ответственные работники министерств, исполкома Казани, Управления ГИБДД, Роспотребнадзора и Госстройнадзора. В своих выступлениях они заверили участников круглого стола в продолжении работы по относящимся к их ведению направлениям.

Депутат Госсовета Фадбир Сафин, поблагодарив участников за участие в обсуждении, заострил внимание на необходимости более конкретного составления обращений в муниципальные и надзорные органы.

«Просьбы, предложения и рекомендации надо оформить конкретно по объектам: школы, детсады, досуговые центры, спортивные залы, подъездные дороги, "зеленые" зоны. Для всех направлений есть ответственные структуры, - отметил он.

Подведя итоги круглого стола, Хафиз Миргалимов отметил, что депутаты парламента и в дальнейшем будут активно содействовать поиску путей решения проблем ЖК «Солнечный город».