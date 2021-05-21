Безопасность школ и ремонт детсадов затронули участники праймериз «ЕР» в Кукморе

Строительство школ и детских садов, безопасность в образовательных учреждениях после трагедии в казанской гимназии №175 обсудили участники праймериз «Единой России» в районном Доме культуры города Кукмора.

С местными жителями встретились депутат Госсовета Татарстана Илья Вольфсон, заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, глава Черемшанского муниципального района Фердинат Давлетшин, преподаватель информатики Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов, исполнительный директор управляющей компании «Аргамак» Эльмир Сафин и депутат Госдумы России Фатих Сибагатуллин.

Модератором встречи выступила заместитель главы Кукморского района РТ и руководитель исполкома района Резеда Гаянова.

Заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев затронул вопрос безопасности в образовательных учреждениях в связи с трагическими событиями в гимназии №175.

«Трагедия потрясла всю Россию и выявила ряд проблем в сфере безопасности образовательных учреждений. Чтобы вернуть уверенность в нашей безопасности, сегодня требуются решения сразу во многих сферах — пересмотреть оборот гражданского оружия, усилить и обеспечить охрану на объектах. Если мы можем обеспечить охрану в отделениях Сбербанка, почты и других госучреждениях, то необходимо сделать это и в образовательных учреждениях. Также необходимо улучшать систему „Безопасный город“ и программу воспитания детей в семьях и школах. Все эти вопросы являются первоочередными для депутатов как нынешнего созыва, так и будущего», — подчеркнул Гаджиев.

Предложение провести капитальный ремонт в детских садах прозвучало от заведующей кукморского детского сада «Ромашка» Гульназ Зиятдиновой.

«В Татарстане строятся современные детские сады и современные школы — это очень хорошо. Но еще есть детсады, в которых капитального ремонта не было свыше 30 лет. Текут крыши, условия не соответствуют санитарным нормам, поэтому очень вас прошу обратить внимание на этот вопрос», — обратилась к спикеру жительница Кукмора.

Илья Вольфсон сообщил, что наказ обязательно будет принят в работу. «Наши детки — это наше будущее», — заявил он.

Докладчик также подчеркнул, что за последние восемь лет было отремонтировано более 1200 детских образовательных учреждений. «Я считаю, что все школы и детские сады, независимо от того, где они находятся — в городе или селе, должны быть в надлежащем виде. Благодаря Президенту Рустаму Минниханову в Татарстане реализуется более 26 программ по строительству садов и школ», — отметил докладчик.

Илья Вольфсон рассказал, что в Татарстане остались еще две деревянные школы, однако рядом с ними уже ведется строительство — дети сядут за новые парты в современных зданиях уже 1 сентября.

Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Госдуму РФ пройдет с 24 по 30 мая. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По итогам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госдуму РФ от партии «Единая Россия».

Предварительное голосование пройдет по открытой модели, принять в нем участие сможет каждый татарстанец. За процессом голосования и его законностью будут следить волонтеры и представители общественных организаций.

Фотографии предоставлены газетой «Трудовая слава».