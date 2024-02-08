«Недоремонт и износ сетей»: в Татарстане усилен мониторинг за инвестициями в ЖКХ

В Татарстане стартовали заседания штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ в сфере ЖКХ. Он возьмет на себя мониторинг за целевым использованием средств, учтенных в тарифах, а также контроль за реализацией самих программ. На первом заседании обсуждались предварительные итоги за 2023 год, а также вопросы технологического присоединения к инженерным сетям.

Как подчеркнул председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, состояние и развитие отрасли ЖКХ остаётся одним из сложнейших вопросов.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

«Это значимая отрасль, работа которой затрагивает каждого жителя. Основная проблема — износ сетей, что является следствием накопленного за последние десятилетия недоремонта», — отметил спикер.

Он напомнил, что с 2020 года Госкомитетом РТ по тарифам проводится работа по увеличению доли инвестиционных программ в коммунальном комплексе для снижения износа объектов и строительства новых. А с этого года специалисты госкомитета начнут проводить мониторинг исполнения инвестиционных программ регулируемыми организациями ежемесячно.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

Первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина отметила, что в Татарстане наметилась положительная динамика по количеству инвестиционных программ, реализуемых организациями в сфере теплоснабжения, а также увеличение сумм их финансирования. Если в 2021 году всего лишь 10 организаций реализовали 11 инвестиционных программ, то в 2024 году 21 организация приступила к выполнению 26 таких программ. В то же время суммы их финансирования за указанные годы увеличилась с 3,2 до 8,6 млрд рублей.

«Аналогичные перспективы и в сфере водоснабжения и водоотведения. В 2021 году 6 организаций реализовали 10 инвестпрограмм, в 2024 году это уже 15 организаций и 36 инвестиционных программ», — отметила она.

Суммы финансирования программ в сфере водоснабжения за указанные годы выросли с 532 млн до 3,3 млрд рублей, а в сфере водоотведения — с 914 млн до 3,1 млрд рублей.

«Поставлены задачи в рамках правительственной комиссии по региональному развитию в декабре 2023 года, также были даны поручения по формированию ежемесячной информации в разрезе субъектов страны для представления в аналитический центр при Правительстве, в том числе об исполнении инвестиционных программ», — пояснила Хабибуллина.

Рабочий штаб по контролю за инвестициями будет рассматривать вопросы финансирования, тарифы и нетарифные источники. Кроме того, он будет отслеживать выполнение конкретных показателей.

«В каждой инвестпрограмме зафиксировано, каких показателей должна достичь организация при реализации того или иного мероприятия. Эти показатели тоже будем отслеживать», — добавила спикер.

Рабочий штаб будет рассматривать увеличение доли инвестиционных программ в выручке организаций, целевое использование источников финансирования, учтённых в тарифах, а также несоблюдение самих программ. К примеру, отставание от графика запланированных работ, перераспределение мероприятий и другие нарушения.

Говоря о перечне организаций, реализующих инвестиционные программы в 2024 году, Хабибуллина заметила, что основной целевой источник в тарифах — амортизационные отчисления. Однако среди них есть и те, у которых данный показатель нулевой.

«Мы ведём контроль по тем регулируемым организациям, которые имеют достаточный уровень амортизационных отчислений. Наша задача сделать его целевым», — пояснила спикер.

Следующее заседание штаба запланировано на конец февраля, на него пригласят организации, работающие в сфере теплоснабжения. В состав штаба вошли представители Кабинета Министров РТ, Прокуратуры РТ, Татарстанского УФАС, Государственной жилищной инспекции, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, АО «Агентство по государственному заказу РТ».